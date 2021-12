No queremos ser objetos de estudios, exigimos acciones

Identificarse con el mal ajeno es un acto de conciencia, quiero expresar el componente emocional que siento cuando tengo esa oportunidad de elevar mi voz en nombre de mis congéneres con Discapacidad.

Versión impresa

Como escribí hace un par de días, el tres de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en medio de una protesta masiva que representaban las distintas Discapacidades.

En un haz de voluntades, acompañados por amigos, familiares y voluntarios solidarios, portamos pancartas, coreábamos consignas atinentes a la Discriminación por el solo hecho de tener una condición diferente, una inclusión mal entendida, la ausencia de Educación inclusiva, el desempleo galopante en la población con Discapacidad y, sobre todo, la indiferencia e ignorancia de los que ejecutan las políticas en materia de Discapacidad que se gastan millones en viajes, hoteles y comida e investigaciones que no resuelven nada, solo servimos para ser utilizados y mostrar su gran generosidad lastimera.

Ahora bien, como los responsables del tema de la Discapacidad en Panamá, miran para otro lado o bien no les importa, acudimos a la calle a denunciar el trato discriminatorio de la Banca Estatal, los que no nos consideran sujetos de crédito, aun demostrándoles que somos profesionales, devengamos un salario y somos independientes.

El movimiento Nada de Nosotros Sin Nosotros, es un grupo abierto, lo integran gente que piensa, siente, habla, decide y capaces de representarse por sí mismos.

Aglutina a aquellos panameños con Discapacidad que se sienten olvidados y abandonados a su suerte, no representados por las autoridades responsables que en teoría están comprometidos a velar por la plena inclusión y desarrollo de los jóvenes, mujeres y adultos mayores con discapacidad que merecen ocupar un sitio digno en este país, caracterizado por la Cultura del Desecho y a lo que se opone y rechaza este movimiento.

Creemos en un Panamá sin Discriminación, donde seamos equiparados en igualdad de condiciones, que a nuestros congéneres con Discapacidad motriz tengan sus espacios sin barreras arquitectónicas, nuestros hermanos Sordos puedan estudiar conociendo perfectamente su lengua de señas, que los ciegos escriban y lean en Braille, eso sí dentro de una genuina inclusión social, que mire la perspectiva desde un ángulo particular, esto quiere decir que en las Discapacidades cada persona tiene sus diferencias individuales y no como se ha hecho hasta el día de hoy, todos metidos en un solo saco, generalizando las necesidades de la Discapacidad, solo contamos con organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales paralíticas, que no ven, no oyen ni sienten el dolor, las frustraciones y las verdaderas necesidades y anhelos de las Personas con Discapacidad.

"Nada de Nosotros Sin Nosotros"