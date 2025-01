The Panama files & Marco Rubio. Parte III

La Nueva Ruta de la Seda (o IFR) es la iniciativa más importante de Xi Jinping para llevar a cabo los objetivos chinos respecto a su periferia, pero no sólo es eso, se trata también del más vasto y ambicioso proyecto en la historia de la humanidad para el desarrollo de las infraestructuras a nivel global y en su diferente tipología (tierra, mar, aire, digital, incluso espacial y cultural). Ha hecho posible la creación de una red de relaciones bilaterales lideradas por Pekín con más de ciento cuarenta países y treinta organizaciones internacionales, a través de la cual China ha prestado más de un billón de dólares a cien países distintos. El objetivo de la IFR es llegar a cubrir dos tercios de la población mundial a través del establecimiento de seis corredores económicos que atraviesen Eurasia, el océano Índico, el Pacífico y el Canal de Panamá.

Desde que Xi Jinping se hizo con el poder, este concepto se asocia al objetivo de lograr que las condiciones de política exterior resulten más favorables para la consecución de (del PCCh, en 2049) y con el "Sueño del Rejuvenecimiento Nacional". La expansión de la IFR posee también claras ventajas geopolíticas para Pekín. Las voluminosas inversiones chinas generan un clientelismo que se utiliza para obtener apoyo político o para limitar los beneficios de los países que no se alinean con Pekín. Se ha planteado el problema de una excesiva dependencia de la financiación china de proyectos que no eran sostenibles a medio plazo por parte de los socios, generando así la , al otorgarse ventajas al gobierno chino en la restructuración de los préstamos iniciales. El caso más famoso a este respecto ha sido el del puerto de Hambantota, en Sri Lanka. El mayor problema inmediato que plantean estos proyectos fallidos es el de la deuda. En un número creciente de países, los proyectos, muy costosos, han elevado los porcentajes de la deuda nacional respecto al PIB a niveles insostenibles, generando importantes crisis en la balanza de pagos. Esto ha ocurrido en Argentina, Etiopía, Montenegro, Pakistán, Sri Lanka, Zambia y en otros lugares. En algunos casos, los gobiernos han accedido a cubrir los impagos, avalándolos con garantías soberanas que recaen en último término sobre los ciudadanos. Lo que hace la particularmente preocupante en el caso de la IFR es que estas obligaciones contingentes se asumen con los bancos chinos y no con compañías privadas. El 4 de febrero de 2020, apenas veinte días antes de lanzar la ofensiva rusa sobre Ucrania, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, Xi Jiping y Putin firmaron una Declaración Conjunta en la que se estableció que la cooperación entre ambos países "no tiene límites". Esperemos que no quedemos votando a favor de Rusia y en contra de USA en la ONU para poder abastecer de insumos quirúrgicos al Seguro Social.