Paréntesis en turismo

Todo parece indicar que para aquellos que tenían sus esperanzas fijas en que este verano brillaría la luz al final del túnel y se agitaría agresivamente el florecimiento turístico hacia el istmo, tendrán que esperar hasta la próxima temporada, si acaso.

Versión impresa

La multiplicación de los casos de Covid-19 en prácticamente todo el mundo, sea resultado de la reciente cepa Omicron o la anterior, más peligrosa Delta, donde aun se perfilan la gran mayoría de los contagios, obscurece, por el momento, el despegue del proyecto.

Podría denominarse suerte oracular, rara casualidad o genio, pero nuestro Quijotear particular no se ha visto afectado por el mal que aqueja a la humanidad desde que la Organización Mundial de la Salud formalizó la pandemia el 11 de marzo de 2020. Justo la semana anterior, el 5 de marzo, aterrizamos en Tocumen posterior a un crucero de 15 noches que nos trasladó desde Santiago de Chile, atravesando el estrecho de Magallanes, con destino final Buenos Aires.

Acostumbrados a viajar a diversos destinos durante nuestras vacaciones anuales, optamos en 2021 por zarpar en un crucero de Norwegian Cruise Lines con duración de 17 días que nos trasladó desde Roma hasta

Miami, con escalas en 5 países cruzando el vasto Atlántico, iniciando nuestra travesía el 5 de diciembre ceñidos a un muy estricto protocolo sanitario. Nuevamente el toque de suerte, posterior a 4 sesiones de hisopados obligatorios durante el viaje, arrojó cero casos positivos a bordo del Norwegian Getaway con capacidad para 4,026 pasajeros y 1,640 tripulantes. El buque se encuentra ahora definitivamente anclado en Miami, posterior a una gira por el Caribe. A dos meses de tocar el segundo aniversario de la pandemia, a pesar de la critica situación actual por la multiplicación de casos globales, las perspectivas lucen positivas.

Primero, por los incrementos en los niveles de vacunación y la agresiva campaña por lograr una vacunación plena. Al respecto, el presidente francés Emmanuel Macron ha resultado su paladín, impulsando un proyecto de pase sanitario que se encuentra actualmente en el órgano legislativo galo, prácticamente aislando a los que se resisten a la vacunación, quienes estarán recluidos en sus viviendas. En un polémico anuncio el mandatario utilizó en vivo la palabra en francés "enmerder" para describir la acción contra los antivacunas. Retomando el tema del turismo, algunas anécdotas brotan a flor de piel resultado de nuestro reciente periplo. Ante todo, resalta el visible problema de la basura en nuestro país que se jacta de "segundo mundo, tocando las puertas al primero". Durante nuestras excursiones a lo largo de las campiñas italianas, francesas, españolas y portuguesas, le comentaba a mi esposa "mira, no hay basura, ninguna latita de coca cola ni cajita feliz de MacDonald's en las autopistas y metrópolis europeas". Y eso que ellos tienen focos de inmigrantes recientes de otras áreas del mundo. ¿Por qué será que el panameño no lanza ningún papelillo a la calle al trasladarse a esa geografía, pero aquí arroja sin desdeño refrigeradoras en las quebradas?

Otro tema puntual, la ausencia de vocación de servicio. Caso en mano, ayer me visitó un representante de Tigo para retirar unos equipos. Digo representante, porque no es empleado, ellos sub contratan el servicio. Al explicarme que los números de serie de los equipos en el domicilio, no concordaban con su listado, al consultar con sus superiores se percataron que existía un error. Al telefonear a la empresa, existen todo tipo de opciones grabadas, menos la capacidad de hablar directamente con un representante. Entonces, por salud mental y ejercicio de constancia, redacté un correo electrónico, utilizando mi dirección (que ellos conocen), mi nombre completo y número de cédula, solicitando que alguien tuviese la gentileza de llamarme. Ya vamos por el quinto intercambio de correos. Si la cosa es así en el sector privado, debemos prestar especial atención al servicio en el sector turismo.