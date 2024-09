¿Protección o Seguridad Social?

Durante las tres primeras décadas de este siglo, el término seguridad social ha ido cayendo paulatinamente en desuso, para ceder a la preponderancia que tuvo en el pasado al concepto, más difuso, de protección social. Este cambio de nomenclatura no es neutral: es el reflejo de un cambio de mayor envergadura en las relaciones entre el Estado y el mercado, y se expresa en un conflicto distributivo.

La protección social es vista como un mecanismo fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población a la seguridad social, el trabajo, la protección de niveles de vida adecuados para los individuos y las familias, así como el disfrute del nivel más alto de bienestar físico y mental. La seguridad social forma parte del sistema de protección social global.

Las reformas necesarias para salvar el programa IVM del seguro social y la unificación en salud han drenado el discurso público de donde va a salir el dinero para sostener las propuestas, contribuyendo a la política tecnocrática, de mera gestión, en vez de la energía moral y cívica de las mismas. Tristemente, los actuarios pensionales desconocen que hay ciertos bienes que tienen un valor que va más allá de la utilidad que proporcionan a los asegurados y empleadores de manera individual. El problema de nuestra política no es el exceso de argumentos morales, sino sus defectos.

En Panamá existe una deficiencia de protección social en salud y a la vejez que exacerba la pobreza y reducen la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básica, donde ha salido a relucir la ética del bienestar social para unas cosas y la ética del mercado en otras: - "uno recibe según lo que paga"-.

Quieren salud para todos con el dinero de la cuota obrero-patronal, pero cuentas individuales para las jubilaciones sin haber pagado la deuda de retención ilegal de cuotas obrero-patronal y generar credibilidad. Se enfocan en socializar el riesgo de las enfermedades de alto costo para el uso centralizado de las licitaciones y compras públicas.

¿Pero cuál fue el origen del problema? En Panamá se constituyó un sistema de seguros social limitado a la afiliación mediante el trabajo formal con aspiraciones a alcanzar su universalización, pero los problemas de insolvencia se presentaron sin haber cumplido este objetivo. El Estado panameño volvió a fallarle a su pueblo.

Las reformas actuariales de 2005 distanciaron mucho de cubrir la protección social a la mayor parte de la población, ya que se enfocaron solamente en la sostenibilidad financiera de las mismas. Muchas veces cuando los mercados erosionan las normas o bienes no mercantiles, los directores generales tienen que decidir si ello constituye una pérdida de valores no mercantiles que merecen ser protegidos por lo cual en Panamá se tuvo que crear una institución paralela con el programa como 100 a los 70 como jubilación universal no contributiva y el abuso de la "caja de compensación" para las enfermedades de alto costo de los trabajadores informales.