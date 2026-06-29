¿Quién estudia hoy en Panamá?: el retrato humano detrás de las aulas

¿Cómo son las personas que hoy estudian en una universidad en Panamá? La pregunta parece sencilla, pero detrás de ella hay una realidad mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Durante años, la imagen tradicional del estudiante universitario estuvo asociada a un joven recién graduado de secundaria que dedica la mayor parte de su tiempo a estudiar. Sin embargo, esa fotografía ya no representa a la mayoría.

Hoy, quienes compartimos diariamente con estudiantes vemos una realidad distinta. En las aulas conviven jóvenes que acaban de salir del colegio, profesionales que buscan una segunda carrera, personas que regresan a estudiar después de años de experiencia laboral e incluso adultos que decidieron cumplir una meta pendiente. Hablar del estudiante universitario en singular ya no es posible.

También vemos una comunidad cada vez más diversa y mayoritariamente femenina. Mujeres que buscan crecer profesionalmente, madres que encuentran en la educación una oportunidad para avanzar y jóvenes que están construyendo nuevas posibilidades para su futuro.

Pero quizás el cambio más significativo es que estudiar dejó de ser una actividad exclusiva. Para muchas personas, la universidad ocurre al mismo tiempo que el empleo, las responsabilidades familiares y los desafíos económicos. Estudian mientras trabajan, cuidan de sus hijos, emprenden o sostienen un hogar. La educación forma parte de su vida cotidiana; no sucede al margen de ella.

Esta realidad ayuda a entender por qué la virtualidad se ha convertido en una herramienta tan importante. Más que una preferencia tecnológica, representa una posibilidad concreta de acceso. Para miles de personas, la flexibilidad no es un beneficio adicional: es lo que hace posible continuar estudiando.

También vemos una comunidad cada vez más diversa y mayoritariamente femenina. Mujeres que buscan crecer profesionalmente, madres que encuentran en la educación una oportunidad para avanzar y jóvenes que están construyendo nuevas posibilidades para su futuro.

El retrato también habla de un país diverso. Estudiantes de distintas provincias, comarcas y nacionalidades comparten hoy espacios de aprendizaje que hace apenas unos años habrían sido mucho más difíciles de alcanzar. La tecnología ha contribuido a derribar barreras geográficas y a acercar oportunidades a lugares donde antes parecían lejanas.

Sin embargo, conocer a los estudiantes implica mirar más allá de sus circunstancias académicas. También significa comprender sus aspiraciones. Cuando se les escucha, queda claro que buscan mucho más que un título. Quieren desarrollar nuevas habilidades, construir relaciones, emprender proyectos, aportar a sus comunidades y encontrar oportunidades para crecer de manera integral.

Existe además una dimensión profundamente significativa. Para muchos estudiantes, especialmente aquellos que provienen de familias donde nadie había llegado antes a la universidad, la educación superior representa una posibilidad real de movilidad social. Es una decisión que suele tomarse con esfuerzo, esperanza y una enorme expectativa de futuro.

Quizás por eso la imagen más precisa del estudiante universitario actual no es la de alguien que hace una pausa para estudiar, sino la de alguien que estudia mientras vive.

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Esta reflexión encuentra respaldo en los hallazgos del Proyecto PRISMA, una iniciativa de caracterización estudiantil desarrollada por la Universidad del Istmo que, durante los últimos tres años, permitió conocer mejor las trayectorias, desafíos y aspiraciones de más de siete mil estudiantes de nuevo ingreso. Más allá de los datos, el proyecto confirma algo esencial: detrás de cada matrícula hay una historia de vida. Y comprender esas historias es el primer paso para construir una educación verdaderamente pertinente, humana y conectada con la realidad de quienes hoy llegan a nuestras aulas.