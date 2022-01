Reflexiones sobre los efectos de la pandemia en la sociedad

El Covid-19 ha causado grandes estragos en nuestra sociedad desde diferentes puntos de vista, en lo económico, social, cultural, etc. En esta lucha, muchos artesanos de diferentes saberes humanos han perdido la vida. Me refiero a aquellos profesionales de la educación, salud, cultura, arte, etc. que dedicaban sus esfuerzos para el bienestar del país. Todos juntos hacían avanzar el país para hacerlo más próspero. Ahora, con la muerte de ellos, el país ha perdido una mano de obra esencial, porque dejamos de percibir sus conocimientos y aportes. El país ha perdido un peso muy importante que sólo podrá ser compensado con otra mano de obra sólida, y sólo eso dependerá del esfuerzo del Gobierno y de todos para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.

Muchos profesionales de la salud quienes han proporcionado sus servicios para salvar la vida de los ciudadanos, lamentablemente han perdido la batalla.

Estuvieron en primera fila a pesar que no son reconocidos como correspondía. Un agradecimiento de todo corazón a todos ellos. El precio de perder vida tratando de salvar otras vidas definitivamente tiene un valor incalculable, es un acto noble que merece nuestro total reconocimiento.

Ojalá que este año 2022 sea de mucha paz, de diálogos profundos de parte de la dirigencia política con miras a construir un mejor país para ofrecer oportunidades para todos los habitantes, que la educación sea de verdad una meta para mejorar la calidad de vida, que la misma sea finalmente el norte en donde se construyan las bases más sólidas de la sociedad, porque hasta ahora la misma no ha sido precisamente el objetivo primordial. En la práctica, no se le ha dado la atención que se requiere en cuanto a la infraestructura de las escuelas, apoyo a los estudiantes que no se han podido conectar debido a los problemas económicos de sus acudientes, las carreteras o las vías de acceso a las escuelas son temas que parecieran que van a quedar pendientes para los próximos gobiernos.

Sobre esta materia, sólo hemos quedado en promesas que no se han cumplido. Por ejemplo, en el gobierno pasado el programa Panamá Bilingüe ha sido un fracaso, porque no se ejecutaron lo que se había previsto. A muchas escuelas se les ha denominado como "colegios bilingües" sin siquiera contar con los perfiles necesarios para tal fin. Actualmente, seguimos escuchando los mismos discursos de siempre sin ver en realidad los resultados concretos.

Las desigualdades sociales se han hecho más notorias en nuestro panorama y esta brecha cada vez más se va abriendo a pesar que los estudios realizados proporcionan cifras de que el crecimiento económico de Panamá en el 2022, a pesar del Covid-19, estará en ascenso y que seremos uno de los países más sólidos de la región. No obstante, estas cifras alentadoras no han alcanzado a todos los estratos sociales por igual. La mala distribución de la misma cada vez se hace más notoria.

Este mortal virus no sólo ha entrado en forma atroz en países de tercer mundo sino también ha golpeado duramente a países considerados de primer mundo en donde su sistema de salud es considerado robusto, y ha dejado vulnerables a todos por igual sin importar las creencias, nacionalidades, color, etnia, dejando muy claro el mensaje: todos los seres humanos somos iguales, no importa la condición económica de cada uno, todos somos vulnerables ante las enfermedades, que la vida pasa como en un abrir y cerrar de ojos. Ante esta realidad, no nos queda más que esforzarnos para dejar un mundo mejor para las presentes y futuras generaciones, nuestros gobernantes deben enfocar sus esfuerzos para promover e invertir más en educación, cultura, deporte, arte, bibliotecas, etc.

Parafraseando el pensamiento de Albert Einstein, los gobiernos no deben seguir haciendo lo mismo, tomando las mismas decisiones, porque seguiremos teniendo los mismos resultados. Las acciones deben ser más eficaces y concretas sobre los serios problemas que tenemos como país para poder obtener mejores resultados, y de esta forma elevar la calidad de vida de todos.

Si los discursos llenos de mensajes profundos y alentadores arrojaran buenos resultados, hace tiempo estuviéramos a la par de países de primer mundo. No necesitamos discursos esperanzadores sino de acciones concretas pensando siempre en el bienestar general del país.

El gran filósofo inglés, Bertrand Russell, ganador del premio Nobel de Literatura, en su libro El poder en los hombres y en los pueblos, plantea los diferentes tipos de poderes, y ojalá que nuestros gobernantes usen el poder para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no aquel poder sobre el pueblo para tomar decisiones arbitrarias en perjuicio de los más desfavorecidos.