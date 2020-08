Rumbo a un nuevo estilo de vida posCOVID-19

Diferentes medios de medios de comunicación, redes sociales, campañas y un gran sector de la población mencionan cada vez más la frase "rumbo a la nueva normalidad" , una frase que a mi criterio no encaja con la realidad que se vivirá una vez se levanten las medidas de seguridad y la apertura de los siguientes bloques; más bien se puede hablar de un nuevo estilo de vida y esto obedece a los cambios que va a generar en cuanto a los intereses, ya que durante todo este tiempo de confinamiento la población adquirió nuevos hobbies, emprendimientos, que estoy segura eran planes a futuro, y producto de esta pandemia, han sido como el salvavidas en medio del ahogo económico y emocional.

También generó cambios en la perspectiva de la vida, quizás para muchos, se ha encontrado el valor de los pequeños momentos, de la familia, de los amigos, a vivir el presente, ya que el futuro no es prometido para nadie y esto lo podemos constatar con la llegada sorpresiva de la COVID-19.

El comportamiento es otro de los grandes cambios, ya que se incluyen nuevas rutinas en la vida diaria de cada individuo, por ejemplo, la limpieza del hogar, el lavado de los alimentos, que se trae del super, el saludo a los amigos, entre otras.

No se puede hablar de una nueva normalidad, porque después de esto, el país no será lo mismo, más bien sufrirá cambios como los que mencioné anterior y además en muchos hogares se vivirá marcado por el hecho de haber perdido a un ser querido, el empleo, inversiones o el cierre de grandes empresas, que deja un vacío no solo económico, sino de esfuerzos de años de los empresarios, por lo cual, el término correcto es "rumbo a un nuevo estilo de vida".

Quiero hacer un énfasis en la palabra Normalidad y esto no tiene que ver solamente con lo que se vive actualmente con la COVID-19, es algo que se observa en el diario vivir,

Aprovecho este espacio para reconocer la importancia de la implementación de la Educación emocional dentro de las escuelas, guarderías y maternales, proyecto de Ley que se presentó en la Asamblea de Panamá por la HD. Génesis Arjona, quien presentó ante el pleno esta ley importante que marcará un nuevo rumbo en la educación; quizás para muchos es una ley irrelevante, sin embargo, se debe focalizar los esfuerzos en una educación integrativa es decir, conocimiento + bienestar emocional, ya que ambas se necesitan para mejorar los indicativos en materia de educación.

En conclusión, las palabras tienen un impacto en la vida, por eso utilizarlas de modo correcto es capaz de generar cambios en la vida, No normalicen las situaciones, más bien reconócelas, enfréntalas y estoy segura de que tendrás grandes éxitos.

Estudiante de Psicología.