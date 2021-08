Somos los responsables directos del deterioro sistemático de nuestra única Casa Común

Preocupante e inquietante es la situación del clima en nuestro planeta, que viene haciendo estragos en la vida y la economía de todos los países del mundo. Pareciera ser que ahora sí hemos cruzado esa línea de "no sustentabilidad de la vida" y que no importa lo que hagamos en estos momentos como humanidad, vamos a tener que pagar caro los estragos que le hemos realizado al planeta con nuestros modelos socioeconómicos y de tendencia extractivista, que vienen desde la época de la industrialización y que no permiten que haya una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero.

El 9 de agosto del año 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicó un comunicado que ha dejado preocupado a todos los gobiernos, científicos y medio ambientalistas del mundo, respecto a los cambios en el clima en todas las regiones del planeta.

En dicho informe, Hoesung Lee, Presidente del IPCC, comenta y cito: "Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios". Necesitaríamos, tomando las medidas y políticas pertinentes, entre 20 y 30 años para lograr que las temperaturas mundiales se estabilizasen, según el informe del Grupo de Trabajo I del IPCC, Cambio Climático 2021.

A qué nos vamos a enfrentar si no lo hacemos, sobrepasaríamos el nivel del calentamiento global de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC en las próximas décadas. La Copresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC, Valérie Masson-Delmotte, señaló que "Ahora tenemos una visión mucho más clara del clima pasado, presente y futuro, lo que es fundamental para entender hacia dónde nos dirigimos, qué se puede hacer y cómo podemos prepararnos."

Cuando leía este informe, me preguntaba a lo interno, ¿Cuántos panameños y residentes de esta República conocen esta información?, ¿Sabrán nuestras autoridades de gobierno como las diferentes Ong's lo que se nos va a venir encima y que ya los países del norte como los de Europa y Asia están viviendo? Válgame Dios, yo leo noticias y las veo por los medios locales e internacionales y no he visto el mínimo interés de los mismos sobre el tema.

Necesitamos tomar decisiones más acertivas y radicales. Necesitamos decirle a la ciudadanía que el reciclaje en este país debe ser obligatorio y a partir de ayer; Debemos eliminar los carros que consumen gasolina y Diesel y movernos hacía los autos eléctricos y solares; Que el consumo eléctrico sea de fuentes hidroeléctricas y de sistemas eólicos; Eliminar del mercado los insumos plásticos contaminantes; Que la reforestación sea una ley obligada y permanente hasta que reforestemos todos el país, etc, etc. Es decir, ir creando una "Cultura Verde" que se promueva desde la infancia para que las nuevas generaciones vivan en armonía con la madre tierra.

Aquí jugará un papel de suma importancia todo el sistema educativo panameño incluyendo las universidades del país. Existen ya en Panamá grandes esfuerzos por parte de algunas universidades sobre este tema y me refiero a la Universidad Tecnológica Oteima, que tiene como lema "Vive Verde". Esta universidad tiene en su sede de David, todo su sistema eléctrico conectado a paneles solares dando un ejemplo sin igual a otras instituciones.

Además, cuenta con el Centro Batipa de Investigación y Formación para el Desarrollo Sostenible con la idea de contribuir a la creación de un polo científico y tecnológico para el desarrollo sostenible en el occidente de la República de Panamá. Este centro cuenta con el reconocimiento y el apoyo de Senacyt, la Fundación Natura y de la fundación de la Ciudad del Saber. Un ejemplo a seguir de Innovación en las Academias de Panamá.

"El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando", declaró el Copresidente del Grupo de Trabajo I del IPCC, Panmao Zhai. El informe, al que hemos hecho referencia, nos señala que tenemos solo 20 años para tratar de revertir un poco los daños, no tenemos mucho tiempo. Necesitamos del compromiso del gobierno y la sociedad civil para lograr dar nuestro grano de arena en la redención de nuestra Casa Común.

Sacerdote.