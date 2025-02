Suntracs y el fin de la paciencia colectiva

El señor Tinito no volvió de su trabajo el miércoles pasado lo que llenó de angustia a su esposa y a sus cuatro hijos que lo esperaban como todos los días, porque él lleva a casa un par de dólares para resolver la cena y si sobra, el desayuno del día siguiente.

Su ausencia se traduce en pasar la noche con hambre porque ya le deben varios pagos al chino que les vende "fiao" o pelarse la cara con los vecinos para que le presten algo para resolver hasta que se sepa qué pasó con Tinito.

Albañil igual que su padre y dos de sus hermanos, se ha especializado en la colocación de baldosas y los contratistas lo llaman directamente, pues además de la calidad de su mano de obra, "es muy responsable y eficiente", asegura el capataz de la obra.

La construcción es el único oficio que conoce y no se arrepiente, porque lo aprendió de su papá y aunque dice que siente orgullo, no quiere que ninguno de sus hijos siga sus pasos porque es muy pesado y quiere que tengan una profesión. También le molesta que de unos años para acá, se siente acosado por algunos compañeros que quieren que se afilie al sindicato.

A Tinito le parece innecesario, porque por un lado no ve ningún beneficio para quien cumple con su trabajo. También se le escucha decir que la dirigencia no se parte el lomo, pero vive mejor que los obreros, por eso "no confía en el manejo que le dan a la cuota".

La legislación laboral panameña establece que la cuota sindical, es "la que se descuenta obligatoriamente a los trabajadores afiliados a un sindicato y a los trabajadores no afiliados que se benefician de un convenio colectivo acordado entre su empleador y el sindicato mayoritario en dicha empresa", lo que significa que aunque Tinito no esté sindicalizado ni afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares –SUNTRACS- si recibe beneficios de una convención colectiva y está obligado a pagar la cuota.

Durante los días anteriores, en la obra no se hablaba de otra cosa que las reformas a la ley del Seguro Social y la orden de cerrar la Avenida Balboa para protestar. El silencio de Tinito y de unos pocos era evidencia del desacuerdo con la medida, pero por experiencia saben que es mejor cerrar la boca porque la mayoría está a favor de "formar el desorden".

Por décadas Suntracs se ha autoproclamado el derecho de decidir en nombre de la sociedad panameña, adjudicándose con ello, el control de la movilidad pública de un país entero.

Aunque eventualmente se le suman otras agrupaciones, sabemos que basta un llamado de los dirigentes vitalicios Genaro López o Saúl Méndez, para que quienes trabajan en las obras, obedezcan las órdenes de impedir nuestra libre circulación, cualquier día, en cualquier lugar y por el lapso que se les antoje, pero esta vez la situación se salió de control y la policía se llevó a todos, inclusive a Tinito y a sus ayudantes que no se habían movido de su puesto de trabajo. Por eso no llegó a su casa, porque estaba detenido.

Los cierres de vías públicas restringiendo el tránsito de peatones y vehículos han ido minando la paciencia de la población porque traen como consecuencia perjuicios: bloquean el acceso a negocios, reducen la productividad y afectan la economía, además, la congestión y el caos vehicular generan, retrasos y estrés en la población.

Pueden impedir el paso de ambulancias, bomberos o patrullas, poniendo en riesgo vidas y aumentando el riesgo de seguridad y violencia, además existe una enorme posibilidad de que deriven en enfrentamientos entre manifestantes y ciudadanos molestos o con los agentes del orden como sucedió.

Dicho esto, aunque algunas protestas pueden ser legítimas, siempre se recomienda buscar alternativas legales y organizadas para expresar demandas sin afectar a terceros que no tienen la culpa ni la solución del problema.

Tinito y sus ayudantes vieron desde donde estaban, cómo la protesta se volvía cada vez más violenta. Entonces escucharon los gritos de unos muchachos advirtiendo que la situación se iba a poner peor y que por su propia seguridad era mejor no moverse de allí. Minutos después estaban esposados, no hubo tiempo de avisar por celular a la mujer.

Con frecuencia se acusa a los líderes sindicales de buscar intereses personales y se les dice que no representan los derechos y necesidades de los panameños. Muchos desconfían de falta de transparencia en el manejo de cuotas y recursos, así como la posible utilización de fondos sindicales para su propio beneficio.

En el caso del Suntracs se cuestionan las elecciones manipuladas o sin competencia real para evitar la rotación de los dirigentes, la represión interna contra trabajadores que critican su gestión o el uso del sindicato como plataforma política personal.

¿Cómo combatir esto? Con transparencia que va desde la publicación de informes financieros y decisiones sindicales hasta elecciones abiertas y rotación de líderes.

No todos los sindicatos son iguales, pero los que caen en estos vicios suelen perder su razón de ser y con ello el apoyo ciudadano porque, en lugar de representar genuinamente los derechos de los trabajadores, terminan afectando a la sociedad en general como lo viene haciendo Suntracs.

Después de una larga espera Tinito pudo volver a casa. Se lamentó con su mujer porque perdió el día trabajado y porque la obra cerrará hasta segunda orden. Nuevamente tendrán que "resolver" con un vecino o el chino de la tienda y guardar silencio cuando vuelvan a incitar a otra protesta ordenada por Saúl o Genaro.