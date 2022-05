Tacañería disfrazada

Cuántas veces en nuestra vida nos ha tocado utilizar la palabra tacaño para referirnos a una u otra persona que es egoísta o que no comparte sus bienes o utilidades con los demás a, sabiendas que le sobra y que tiene más de lo que necesita.

Cuantas veces no hemos sentido que lo que nos rodea esta preñado de injusticias y que pareciera que lo única manera de solucionarla es tomando el toro por los cuernos, es decir llevando a cabo acciones que de una u otra forma repercutirán en nuestras vidas solo producto de lo que hacemos por nosotros mismos sin que el sistema comprenda que hay que colaborar todos juntos para lograr salir adelante.

Cuantas veces imitamos e inclusive seguimos los pasos de aquellos que pareciera están trabajando en busca del bien comunitario, mas cuando analizamos el trayecto recorrido, así como las ejecutorias de algunos comprendemos que en verdad es solo un espejismo que nos encandila sin que podamos entender que paso o porque de la desilusión.

Cuantas veces salimos a buscar el sustento, encontrando que quienes deben velar por nosotros no solo no lo hacen, sino que solo persiguen lo suyo dejando atrás una estela de mala imagen exacerbada por la crítica, la cual no es comprendida ni aceptada por estos.

Cuantas veces ignoramos que lo que pasa a nuestro alrededor, por más que parezca lejano, de una u otra forma nos afectara a corto, mediano o largo plazo.

Cuantas veces criticamos sin antes autoevaluarnos, mirando para otro lado antes que ver en nuestro propio entorno familiar o comunitario donde lo que debe privar es siempre el bien de todos y que si algo debe sobrar es la disposición de ayudar.

Cuantas veces vemos a funcionarios de todo tipo vendiendo espejitos precios de oro, promoviendo que con esto se mejoran una cantidad de problemas, pero los mismos siguen estando allí sin solución ninguna ni aparente forma de que se puedan solucionar.

Cuantas veces tenemos que soportar que nos digan que todo esta bien si los propios estudios pagados nos muestran que diversos mismos problemas son de mucho tiempo.

Cuantas veces debemos soportar promesas que se convierten en quimeras ya que parecen de otro planeta o universo porque de aquí no son. Aquí todo va sobre ruedas.

Cuantas veces mas hay que esperar que la educación, salud, así como otros tantos problemas se aborden con verdadera sinceridad, con una mística que contagie, a que todos creamos en el proyecto y no quede mas que sumarnos ya que el recorrido del líder nos demuestre compromiso real sin excusas sin ambages.

Cuantas veces esperamos a que otros hagan por nosotros lo que en verdad nos corresponde, pidiendo que todo nos lo solucionen cuando muchas veces la solución está en nuestras manos esperando solo el impulso necesario para llevar adelante el proyecto de vida que nos corresponde.

Cuantas veces nos toca soportar la mentira a flor de piel o de noticias, las cuales se salen a desmentir incluso a sabiendas que nadie las creerá porque ya de tanta mala percepción nos estamos llenando de incredulidad y de no creer en nada. Pero si algo tiene el tacaño es que nunca se da cuenta que el mismo es el que nada comparte, el que roba a cuenta de los que necesitan y se aprovechan de las necesidades de los demás.

Tacaños disfrazados hay de todo tipo, políticos, también porque no, empresarios, sindicalistas, gremialistas y hasta ciudadanos, quienes solo están pensando en ellos sin reconocer que lo que sobra debe ser puesto a disposición para ayudar a los demás.