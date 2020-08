Alcalde José Luis Fábrega sorprendido en playa Coronado en plena cuarentena por la COVID-19

Unidades de la Policía Nacional llegaron este sábado a Coronado en Las Lajas de Chame, donde un grupo de personas se mantenían en la playa en pleno sábado de cuarentena, entre los bañistas se encontraba el alcalde capitalino José Luis Fábrega.

Tras la ola de críticas, Fábrega colgó un breve comunicado en su red social Instagram donde asegura se encontraba en su residencia y reconoce que fue multado por las autoridades del distrito de Chame.

'Con relación al evento del día de hoy deseo informar, que estando frente a mi casa atendí las instrucciones del Juez de Paz y la Policía Nacional...al haber salido y estado en el lugar también fui multado y de manera responsable pagué la misma', publicó Fábrega.

El incidente generó indignación entre la población considerando que en Panamá y Panamá Oeste rige desde hace varias semanas una medida de cuarentena total por el incremento de contagios con el nuevo coronavirus.

'Esto me parece casi imposible de creer! Me da mucha pena y lástima ver a nuestros muchachos de @ProtegeryServir tener que luchar con personas que no quieren cumplir con las normas.'Hemos pagado muy duro con pérdidas de vidas de los estamentos de seguridad, salud, emergencia', publicó el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderi.

Otros como la activista Gabby Gnazzo pidió la renuncia del alcalde capitalino, citando algunos de los llamados de atención que hacía el alcalde Fábrega a la población a cumplir las normas sanitarias a través de sus redes sociales.

El día viernes, decenas de conductores y pasajeros del transporte público quedaron atrapados en un gran tranque vehicular en el sector de La Espiga de La Chorrera en dirección al interior del país.

Hay que señalar que en el distrito de Chame rige además de la cuarentena total aplicada por el Ministerio de Salud (Minsa), un decreto alcaldicio que establece Ley Seca durante el fin de semana.