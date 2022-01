Ataques arrecian en medio de las elecciones internas por el control del Partido Panameñista

La pugna a lo interno del Partido Panameñista, ha generado una serie de ataques entre las dos facciones que intentan hacerse con el control de este colectivo por los próximos cinco años.

Los exdiputados José Isabel Blandón y Kathleen Levy, quienes se disputan encabezar la dirigencia de ese colectivo de cara a las elecciones de mayo de 2024, en los últimos días han hecho público una serie de diferencias.

Por un lado está la exdiputada Kathleen Levy, la cual ha indicado que Blandón, quienes el actual presidente del otrora Partido Arnulfista ha estado ocultando información y teme enfrentare a ella en un debate.

“Los cobardes atacan por la espalda, los valientes actuamos con la verdad y la frente en alto. Mandar de tu celular y número el ‘informe falso’ a periodistas te convierte en un cobarde y se comprueba tu cercanía con quien nos quieres negociar. Cobarde”, manifestó recientemente Levy en un mensaje que claramente era contra el actual presidente de este colectivo.

Estas declaraciones de la exdiputada se dieron luego de que circulara en redes sociales un informe donde se plasma las supuestas razones de sus diferencia con la hermana del diputado panameñista, Elías Vigil y su familia.

Por su parte, Blandón le respondió a Levy que toda la información del partido es pública y que se encuentra en la pagina web de el Tribunal Electoral.

Blandón sobre estos ataques, responsabilizó al exdiputado Adolfo “Beby” Valderrama, al cual nombró jefe de campaña de Levy.

“Yo responsabilizo de esos ataques directamente a “Beby” Valderrama, porque ese es el estilo de campaña de “Beby”, “Beby” no es alguien de hacer campañas de propuesta, “Beby” es alguien de hacer campañas sucias, de hacer ataques, y eso es lo que está haciendo, lo que él sabe hacer”.

Agregó que tan solo en noviembre, la exdiputada en sus redes sociales ponía mensajes a su favor, sin embargo, luego de anunciar su candidatura, el mismo paso a ser un “dictador”, y todo los demás argumentos que le han puesto.

El exalcalde de la ciudad de Panamá, también manifestó que hasta hace poco el expresidente Juan Carlos Varela, trató de influenciar en estas elecciones internas del panameñismo, esto según él al solicitar a los convencionales el voto para Levy.

Al consultarle al veterano panameñista, Jorge Gamboa Arosemena, sobre está situación que se está dando a lo interno de ese colectivo, el mismo indicó que esto es básicamente la “ultra-degradación” de este partido.

Agregó que es un cuento que Levy responsa a intereses diferentes a los de Blandón.

“Blandón al igual que Levy son varelistas, si Blandón no fuera varelista; no tendría de primer vicepresidente en su proyecto de junta directiva a Jorge Herrera, alcalde de Aguadulce, altamente varelista, no tendría en la secretaria general a Mario Etchelecu, altamente varelista; y no tendría en otra vicepresidencia a Luis Erneto Carlos, quien ahora dice que se ha distanciado de Varela”, explicó.

Enfatizó que Juan Carlos Varela está metido en las dos nominas, “es más soy de la tesis de que Varela está ayudando supuestamente a Blandón a ganar en buena leed".

“Blandón debe ganar sin problemas y le han puesto a la señora Levy cómo candidata leal opositora, para que Blandón no gane sin oposición, así que eso de que uno responde a otro es falso, los dos responden a los mismos intereses”, dijo.

Gamboa Arosemena señaló que los dos candidatos responden a las mismas prácticas, “Blandón lo reconoció la semana en un programa que estuvo conmigo de que él cómo Levy dieron bonos navideños a los convencionales, los de el de 40 dólares y los de Levy de 30 dólares”.

Acto que calificó cómo la “práctica clientelista” por la compra del voto, “los dos son iguales y yo no tengo esperanza de que con esta contienda el partido pueda salir del hueco y del descrédito popular”.

Las elecciones panameñistas en las que se enfrentan Blandón y Levy fueron pospuestas del 23de enero al 20 de febrero, por razones de la covid-19 y por una impugnación que esperan se resuelvan antes e esa fecha.

