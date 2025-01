Edmundo González Urrutia arriba a Guatemala en la continuidad de su gira por América

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien asegura ser el ganador de las elecciones presidenciales de su país en julio pasado, arribó este martes a Guatemala como parte de una gira que lleva a cabo por América en busca de apoyo internacional ante un eventual retorno a Venezuela.



Procedente de República Dominicana, González Urrutia aterrizó al filo de las 14:30 hora local (20:30 GMT) en el aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, donde se reunirá este miércoles con el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, según confirmaron fuentes oficiales.



Guatemala es el primer país al que arriba el antichavista desde que Nicolás Maduro asumió el pasado 10 de enero un nuevo sexenio, en medio de denuncias de fraude de la oposición, y el sexto como parte de su gira en busca de apoyo por América, que lo ha llevado también a Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.



Precisamente el Gobierno de Arévalo es uno de los que no reconocen el nuevo período de Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el mismo 10 de enero se reunió de manera virtual con González Urrutia y la líder opositora venezolana María Corina Machado.



"Guatemala rechazó categóricamente los resultados del proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", aseveró la Administración de Arévalo.



González Urrutia llegó a Guatemala en un avión privado y dejó la terminal aérea por una salida alterna, sin un recibimiento oficial o declaraciones a la prensa.



La Cancillería guatemalteca, que no dio más detalles de la visita, dijo que González Urrutia viene "directamente" a reunirse con el presidente Arévalo.



Tras la juramentación de Maduro por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, González Urrutia recalcó en un mensaje que "se ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada" en las elecciones del pasado 28 de julio con un "golpe de Estado" por parte del líder chavista.



El pasado 28 de julio, el opositor venezolano se enfrentó en las urnas con Maduro, en unas elecciones que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la victoria al dirigente chavista.