Exjefe del Sistema Penitenciario Nacional, Ángel Calderón, desmiente a Castalia Pascual

El exjefe del Sistema Penitenciario Nacional, Ángel Calderón, desimintió categóricamente a la periodista Castalia Pascual y afirmó que el traslado de un familiar suyo hacia un penal de la capital se debió a su reiterada mala conducta.

Aclaró que el familiar de la periodista Pascual estaba pagando una condena por delitos contra la salud pública y por algunas consideraciones de seguridad iniciales fue trasladado de la cárcel pública de Penonomé, en donde debía cumplir su pena, a la de Llano Marín, muy parecida a El Renacer en Panamá.

Explicó que al familiar de Castalia Pascual no le correspondía estar en Llano Marín, porque era una persona condenada, y rechazó categóricamente que en ese penal el reo estuviera recibiendo algún tratamiento de desintoxicación por el consumo de drogas.

El exfuncionario Calderón negó categóricamente que el traslado del familiar de la periodista fuera ordenado por el entonces presidente Ricardo Martinelli.

Enfatizó que "jamás" Martinelli o alguno de sus ministros le pidió algún favor o violación a las normas penitenciarias para favorecer o perjudicar a algún detenido.

Ángel Calderón dijo que presentará denuncias penales y demandas civiles contra quienes están atribuyéndole en los medios de comunicación o las redes sociales alguna conducta delictiva con relación a este caso, que nunca ocurrió.

Incluso, aseguró que informes de inteligencia de la época advertían que el familiar de Castalia Pascual estaba organizando un motín, en compañía de otro familiar de la periodista, que estaba viculado en el caso del asesinato del exgobernador de Coclé, Darío Fernández.'

" A este privado se le había advertido por mal comportamiento que tenía que tener la cordura y cumplir con las normas del penal, si no se aplicarían correcciones", dijo Calderón. En estos casos se trasladan a otros penales por temas de comportamiento, situacion de la cual el director del Sistema Penitenciario puede hacer por seguridad y orden en el penal, destacó.



Calderón recordó que en su momento se le explicó a Castalia los motivos y que no era por venganza o sometimiento por lo que haga o deje de hacer ella como periodista. "No se involucró nada más allá de su jurisdicción y lo que dice la ley", precisó. Añadió que en ningún penal del país hay medidas de desintoxicación, "en Panamá no existen ni han existido".