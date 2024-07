Maduro sobre el incidente con expresidentes: 'Los veo por redes sociales y me dan risa, son unos ridículos'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro reaccionó al bloqueo que no permitió la entrada a Venezuela a expresidentes -entre ellos Mireya Moscoso-, senadores y diputados, entre otros.

Maduro dio esta declaración, que le han dado la vuelta al mundo, durante una entrevista en la televisora estatal de su país.

“Yo creo que son unos ridículos, ellos saben que son personas non gratas, son gente muy repudiada (...) son la extrema de derecha, racistas y fascistas no estaban invitados por el Poder electoral y el Poder electoral decide a quien invita y a quien no invita, yo no me voy a meter en eso", señaló.

Añadió: "Yo tengo mucho trabajo, no me van a ver en una lista diciendo que venga, que no venga”.

Los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Marta Lucía Ramírez (exvicepresidenta de Colombia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), miembros de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), viajaban en calidad de observadores internacionales para acompañar al candidato Edmundo Urrutia, y a la líder opositora María Corina Machado, pero sus planes se vieron interrumpidos.

Al avión 223 de Copa Airlines con destino a Caracas, no se le permitió el despegue hasta que los exmandatarios lo abandonaron.

“Estoy segura que el corazón de nosotros va a estar el domingo con Venezuela, con ese pueblo que está luchando”, expresó Mireya Moscoso en una conferencia este viernes.

En tanto, la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a que voten pensando el futuro de sus hijos.

Es importante que la comunidad internacional abra los ojos, que no sigan normalizando algo que es inaceptable, agregó.

El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, señaló que les dio dolor bajarse del avión cuando los que estaban ahí les decían que no se bajaran.

