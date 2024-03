Mulino promete rescatar el agro y turismo en gira por Chiriquí

El candidato presidencial por la alianza de los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, realizó este sábado su segundo día de gira por Chiriquí afirmando las propuestas que tiene la fórmula de trabajo Martinelli-Mulino en los sectores de alto impacto para esta provincia del país como el agro, turismo y reactivación económica. “Llevaremos más chen chen al bolsillo de los panameños”, manifestó Mulino ante decenas de simpatizantes, activistas y candidatos de esta alianza partidaria que es favorita en todas las encuestas para ganar el próximo 5 de mayo. La gira de Mulino incluyó este sábado a las comunidades de Dolega, Concepción en Bugaba y Puerto Armuelles en Barú, donde señaló que gobernará al lado del sector agropecuario que estará bien representado y atendido, para que no pase las penurias de los últimos dos gobiernos. “Bugaba es una región altamente agropecuaria que produce leche, carne, vegetales, agua y de todo y la está pasando mal. No hay razón para que los pueblos ricos estén pasando trabajo y hay que ayudar para que los pueblos pobres puedan ser pueblos ricos con el esfuerzo de todos nosotros”, manifestó Mulino prometiendo a los bugabeños que les terminará la construcción de su hospital. Agregó que este centro médico será un orgullo para la atención médica, “se acabó la era de que las obras del pueblo se paran por venganza política. No más venganza política”. Mulino volvió a destacar la propuesta del Tren a David-Panamá. “Llegué a la tierra del tren”, dijo el candidato presidencial señalando que este proyecto generará muchos empleos en su fase de construcción como ocurrió con el antiguo ferrocarril que unía a Bugaba con Puerto Armuelles. Esta construcción empezará por la provincia de Chiriquí hasta llegar a Panamá, ese gran tren que será nuestra obra cumbre”, anunció Mulino. Afirmó que este tren impulsará el turismo nacional y el movimiento de carga comercial, generando progreso, empleo y buco chen chen para para todos los panameños. Muino resaltó el esfuerzo que hará su gobierno por rescatar la oferta turística de Panamá, dándole todo el apoyo al sector privado y creando políticas que incentiven la llegada de turistas. “Vamos a poner a la oferta turística de Panamá, nuevamente, a volar”, afirmó el candidato presidencial por la alianza de partidos Realizando Metas y Alianza. Mulino también dijo que nombrará una persona capacitada en la Autoridad de Turismo de Panamá para que en conjunto con las cámaras de turismo de todo el país se arme una nueva oferta turística dirigida al mercado internacional. En horas de la tarde Mulino llegó a Puerto Armuelles donde fue recibido por el candidato a diputado Osman Gómez del partido Alianza, que llegó acompañado de más de 5 mil simpatizantes; allí José R José Raúl Mulino llegó a Puerto Armuelles donde fue recibido por el candidato a diputado Osman Gómez del partido Alianza, que llegó acompañado de más de 5 mil simpatizantes; allí Mulino efectuó una caminata desde el Malecón hasta el parque donde efectuó una inmensa concentración: “un saludo de Ricardo Martinelli; sé lo que se generaba en Puerto Armuelles y sé lo que se tiene que hacer para que vuelvan a vivir grandes cosas, como se merecen. Necesitamos de ustedes para hacer lo que hay que hacer en Puerto Armuelles”. También reafirmó nuevamente: “Chiricano vota Chiricano… Meto”.