Panamá "respeta" la decisión de Biden a renunciar a la reelección presidencial de EE.UU.

El Gobierno de Panamá dijo este domingo que "respeta" la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de renunciar a la carrera por la reelección en las elecciones del próximo 5 de noviembre, en las que se iba a enfrentar al expresidente Donald Trump.



"Es una decisión personal del presidente Biden pensando en su país, su pueblo y el Partido Democrática. Toca respetarla. Nosotros, como país aliado de Estados Unidos, estamos preparados para trabajar con la administración que sea elegida en noviembre. No tenemos ningún tipo de preocupación acerca de lo que ocurra en las próximas elecciones (de EE.UU.)", señaló el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, tras ser preguntado por los periodistas en un evento deportivo.



Tras unas duras semanas con críticas crecientes por la idoneidad de su candidatura, el presidente estadounidense decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección "por el interés" del Partido Demócrata y de Estados Unidos, y ofreció su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, que confirmó su intención de "obtener y ganar" la candidatura para las elecciones del próximo noviembre.



En una carta dirigida al pueblo estadounidense, Biden, de 81 años, dijo: "Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato".



Así, Biden cedió finalmente a las presiones de su propio partido surgidas a raíz de su cuestionada actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra Donald Trump, que se celebró el 27 de junio y en el que se le vio desorientado por momentos.



También, decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que abandonara el testigo por su avanzada edad.