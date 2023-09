RM y Alianza formalizan coalición para elecciones de 2024

Los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza presentaron formalmente los requisitos para hacer una alianza política, de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El candidato presidencial, Ricardo Martinelli y el presidente de Alianza, José Muñoz, acudieron acompañados de directivos de los partidos ante el Tribunal Electoral para formalizar la unión.

Martinelli indicó que ésta es una alianza ganadora que va a pelear por los intereses del pueblo y por un mejor Panamá.

Enfatizó que es innecesario las peleas, campañas sucias y las guerras de falsedades que existen, ya que todos deberíamos estar contribuyendo a que tengamos un mejor país.

El exmandatario dijo que se siente muy honrado de estar hoy con el presidente del partido Alianza, José Muñoz, haciendo la alianza ganadora.

Manifestó que no se ve inhabilitado para las próximas elecciones y no descartó que Marta Linares de Martinelli pueda ser su candidata a vicepresidente, aunque eso no se ha decidido.

Martinelli sostuvo que ha estado conversando secretamente con otros partidos políticos y grupos independientes para posibles alianzas.

En cuanto a los audios creados con inteligencia artificial, que simulan su voz, Martinelli indicó que espera que el Tribunal Electoral pare las campañas sucias y negativas que se están haciendo.

Sobre el contrato minero, el candidato presidencial dijo que es lamentable que se esté en la calle discutiendo el contrato y agregó que esta discusión se debió tener hace muchos meses atrás.

“La verdad es muy difícil para un país ver una industria que emplea a miles de panameños, que se vaya al traste”, añadió.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Considera que se debe hacer un esfuerzo y si el contrato está mal hay que negociar, pero no se puede cerrarles las puertas a una empresa que ya tiene 7,000 empleados directos y 40,000 indirectos.

Martinelli cuestionó que quién le va a dar empleo a los miles de panameños que trabajan en la mina y van a quedar desempleado.

Para el exgobernante, el contrato puede tener cosas buenas y cosas malas, pero no podemos cerrarnos de banda contra el contrato minero, cuando ya la empresa hizo la inversión.

“Si la empresa hizo la inversión cómo le vamos a decir ahora que se vaya, yo creo que eso no es correcto”, agregó.

Cree que se debe revisar el contrato y de llegar a ser presidente, si hay algo que no está de acorde el se sentaría a negociar.

Por su parte, José Muñoz dijo que no tiene la menor duda que van a ganar el 5 de mayo de 2024.

Muñoz indicó que tienen las puertas abiertas para cualquier otro partido que quiera conversar para la alianza y así asegurar el triunfo, porque Panamá necesita un cambio verdadero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!