Tras fraude en elecciones de la Universidad Santa María La Antigua, José Luis Paniza acepta que actuó de manera equivocada

José Luis Paniza, cercano colaborador de Movin y quien estuvo involucrado en un presunto fraude en las elecciones estudiantiles de la Universidad Santa María la Antigua aceptó medinate un comuniucado que actuó de manera equivocada, contraria a los principios que ha predicado dcurante su vida.

"Mi deber es asumir las consecuencias de mis acciones, ya estoy asumiendo lass primeras, y es lo que pretendo seguir haciendo hasta el final. Afrontaré las consecuencias de mis actos con la misma firmeza con la que se la he exigido a otros en el pasado", señala.

En su escrito el joven quien también colabora para Foco y Claramente destaca: "En primer lugar, quiero expresar mi más profundo arrepentimiento por lo ocurrido. Reconozco que me equivoqué en mi actuar y me arrepiento profundamente por ello. Consecuentemente, me estaré sometiendo al proceso disciplinario que corresponde. Desde la semana pasada me he puesto a disposición de las autoridades de la universidad. Mi intención es cooperar, de manera voluntaria y oportuna, en todo lo que sea necesario".

Agrega que: "Hacen falta explicaciones más detalladas, lo reconozco, y las daré. Tan pronto tenga la mayor libertad para expresar, con detalle, todo lo ocurrido. Tengan plena seguridad de que lo haré con total voluntad y responderé los llamados y cuestionamientos de los medios de comunicación, y de quien los tenga".

Plantea que por ahora le toca ser paciente y respetar los tiempos que determinen las investigaciones de las autoridades universitarias.

"Esta ha sido, sin lugar a duda, la semana más difícil de mi vida", considera el estudiante quien indicó que ha reflexionado profundamente sobre lo acontecido en las elecciones estudiantiles.

Incluso en el comunicado José Luis Paniza agradece a quienes a su parecer han tenido la nobleza de contactarlo y escucharlo sin juicios o condenas preconcebidas. "Este aleccionador capítulo en mi vida servirá también para mostrarme el significado de la amistad verdadera", resalta.

"A quienes me han tendido la mano, mi más sincero agradecimiento, y a quienes creían en mi, o en los valores que he intentado representar, mis sinceras disculpas por haberles fallado", manifiesta.

Considera que si este incidente ha de tener alguna utilidad, que sea enseñarle el costo de actuar sin ser consecuente con sus principios".

