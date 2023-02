Vega Register: el negocio que impulsa Adames en la AMP

El presidente de la Asamblea Nacional y diputado Crispiano Adames, no solo utiliza su posición para catapultarse como precandidato a la presidencia de la República por el partido de gobierno, el PRD, sino para también impulsar negocios privados.

El poder de su posición ha doblegado a varios funcionarios a ceder a sus pedidos que incluyen el beneficio hacia empresas privadas. Ello, si los funcionarios quieren lograr pasar proyectos de leyes, traslados de partidas y principalmente cada año que van a la Asamblea a sustentar su nuevo presupuesto y no tener recortes.

Uno de estos casos es el de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a cargo de Noriel Araúz. Fuentes oficiales informan que Adames estaría detrás de la aprobación de una nueva Organización Reconocida (OR) en la AMP para la certificación de barcos.

Araúz tuvo complicaciones para ceder al pedido del diputado por las diferencias políticas con el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien también aspira a la candidatura presidencial por el PRD.

Finalmente, en diciembre del año pasado, la AMP terminó aprobando la OR que impulsaría desde su posición el diputado Adames, coincidiendo con la aprobación del presupuesto 2023.

Se trata de la firma Vega Register con sede en Turquía, que por ahora no ha anunciado, en su página web, la apertura de su negocio de certificación de barcos con bandera panameña.

Fuentes oficiales contaron que se trató de un pulseo político en donde el administrador de la AMP terminó cediendo a favor de la OR.'

Toda la documentación y trámites para el negocio fue realizado por la firma de consultoría legal Lexmar Maritime, de acuerdo con fuentes de la Asamblea que fueron parte del acuerdo. Todo en igual coordinación con el director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista.

Las OR son sociedades a las cuales el Estado panameño delega funciones técnicas; en este caso, para la certificación de buque, como exige la Organización Marítima Internacional (OMI).

La AMP en este momento, tiene 31 OR aprobadas; entre ellas empresas miembros de International Association of Classification Societies (IACS), International Association of Recognized Organizations (IARO) y otras que son independientes.

Se conoció que Vega Register no es el único negocio privado que Adames ha logrado pasar en la AMP durante la gestión de Noriel Araúz y el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista.

Esto, según documentación oficial recibida por este medio de comunicación que apunta a servicios tecnológicos contratados por la AMP, en medio de las influencias políticas de Adames.

Mientras que Araúz es considerado uno de los funcionarios más cuestionados del Gobierno de Laurentino Cortizo, debido a contrataciones supuestamente irregulares y su conexión al empresario Pablo Torres, dueño una de las empresas más beneficiadas su gestión.

Torres está ligado al negocio del servicio de lancha pagado por la AMP, el contrato alquiler de un muelle en Balboa, el contrato de la rampa del puerto de cruceros, el suministro de combustible de forma exclusiva para los cruceros que atracan en el país, entre otros negocios.

Otras de las contrataciones cuestionadas de Araúz incluye la plataforma digital para el registro de los exámenes de salud de los marinos filipinos, esto en sociedad con Gabriel Fernández, señalado en el caso del barco Sea Lion y el derrame de búnker que afectó la isla Taboga causando importantes daños económicos y ambientales.

El listado de señalamientos contra Araúz se suma el negocio de desguazadero de barcos a cielo abierto en plena ciudad de Colón a favor de la empresa, la empresa Jam Marine Dockyard S. A., representada legalmente por Alejandro Efraín Torres Villarreal.

Los ambientalistas han denunciado formalmente que esta operación es un foco de contaminación, además de haber surgido bajo irregularidades administrativas que apuntan directamente a la AMP.

