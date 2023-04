'Por la historia, el Madrid es el rey de esta competición'

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, manifestó que el onceno blanco "es el rey de esta competición" por su historia, y sobre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea londinense, afirmó este lunes en la capital del Reino Unido que lo que tienen claro es que tienen que "ganar siempre".

Chelsea recibe al Real Madrid este martes en el partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions League a las (2:00 p.m. hora panameña) la ventaja la tiene el equipo madridista por 2-0.

"Estamos bien, motivados, como siempre. Es un partido importante, en una competición importante, estamos pensando que tenemos que jugar un partido completo porque todavía nos quedan 90 minutos y todos sabemos que en este tipo de competición todo puede pasar. Estaremos listos para jugar lo mejor que podemos", dijo el técnico italiano en la rueda de prensa que tuvo lugar en Stamford Bridge antes de enfrentarse al Chelsea en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League..

"Creo que en este club tenemos muy claro que lo que tenemos que es ganar siempre y competir hasta el final con toda la energía que tenemos. Vamos a competir, puede que tengamos la suerte de jugar otra semifinal, otra final. Si llegamos a la semifinal lo hemos hecho bien, porque esta es la competición más importante del mundo", añadió.

Kepa Arrizabalaga, portero español del equipo inglés había calificado al Real Madrid, en la rueda de prensa previa, como el rey de la competición, y Ancelotti aseguró que la historia habla por sí misma.

"Por la historia de este club, es el rey de esta competición. Nosotros somos una parte del club que ha sido capaz de ganar catorce veces esta competición, por eso es el rey".

Sobre posibles cambios con miras a este martes, como utilizar o no a Camavinga en el lateral izquierdo, Ancelotti afirmó que con esta plantilla es muy difícil tener un once titular.

"El once titular en difícil decirlo. Un día los que no juegan mucho hacen un partido muy bueno y esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces, tiene muchos recursos. Pensar en once es faltar respeto a los que juegan menos y lo están haciendo muy bien".

Además, Ancelotti habló sobre la polémica en el Chelsea, en el que los dueños visitan el vestuario tras cada partido y aseguró que le parece una buena idea.

"Puede ser una importante motivación para los jugadores, puede inspirar a los jugadores a jugar mejor. Es un buen movimiento. Si quiere hablar conmigo tras cada partido, está bien. El dueño tiene el derecho a saber cuáles son las decisiones de los entrenadores".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La otra llave de la Champions League, la juegan Nápoles y AC Milán, con ventaja para el equipo napolitano por 1-0.