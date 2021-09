¡Alarmante! Panamá Oeste suma la mayor cantidad de delitos de violencia doméstica este año

Entre los meses de enero a julio de este año, en la provincia de Panamá Oeste se registraron 2,211 casos de violencia doméstica, una cifra que las autoridades del Ministerio Público (MP) han tildado de alarmante.

Panamá Oeste se ubica así como la primera provincia del país con la mayor cantidad de delitos de este tipo, superando a la provincia de Panamá, que registró 1,768 casos en el mismo período.

Estas cifras podrían aumentar al sumar un suicidio, un femicidio y un homicidio que estuvieron relacionados con violencia doméstica en agosto pasado en La Chorrera y Arraiján.

Según cifras del Ministerio Público, tan solo en este año, unas 2,100 mujeres y 642 hombres han resultado víctimas de violencia doméstica.

El fiscal de Familia en la regional del Ministerio Público de Panamá Oeste, José Chin, indicó que, durante los meses de cuarentena absoluta, debido a la pandemia de la covid-19, los casos de violencia doméstica se incrementaron significativamente.

El informe detalla que para el año 2020 el número de denuncias de violencia doméstica fue de 3,613. En ese año se registraron siete casos de femicidios y una tentativa de femicidio.

Otra cifra preocupante es el crecimiento porcentual de casos de delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, entre los cuales está el delito de violencia doméstica.

En 2020 la provincia de Panamá Oeste acumuló 2,300 casos, mientras que de enero a julio de 2021 la cifra se elevó a 3,072, lo cual implica un crecimiento del 34%.

Otro tema que inquieta al Ministerio Público es que algunas víctimas de violencia doméstica, luego de presentadas las denuncias, optan por desistir de ellas.

No obstante, dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA) no se admite la figura del desistimiento, explicó el fiscal Chin, aunque admite que está decisión sí afecta el proceso de investigación al no poder recabar una serie de elementos probatorios.

Pese a esta situación, el Ministerio Público ha logrado llevar a los tribunales varios casos, logrando la imputación de cargos de violencia doméstica a 62 mujeres y 344 hombres, durante los siete primeros meses de este año.

Producto de estas imputaciones, los fiscales han logrado la condena de 61 personas, entre ellas cinco mujeres, lo cual equivale a un 49%; una cercana a las 63 condenas logradas en el 2020 y que equivale a un 51%.

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera Jiménez, ha insistido en que, la convivencia de una mujer con un hombre celoso que la hostiga y la vigila, no es más que violencia, aunque lamentablemente esta situación es confundida con amor.

Precisó, además, haber elevado una consulta a la Procuraduría de la Administración, para dotar a las mujeres víctimas de maltrato de aerosoles de gas pimienta.

