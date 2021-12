Antropólogo forense establecerá tiempo y causa de muerte del cuerpo en descomposición encontrado en Alanje

El Ministerio Público espera que en los próximos días llegue a la provincia de Chiriquí el antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para analizar los restos del cuerpo en avanzado estado de descomposición que fue encontrado el pasado sábado en el sector de Jarking en el distrito de Alanje en la provincia de Chiriquí, así lo señaló una fuente ligada a la investigación.



Se espera que el antropólogo determine el tiempo aproximado que tenía el cadáver y las posibles causas de muerte.



Estos análisis sumados a otras pruebas científicas y de reconocimiento permitirán conocer si es o no el taxista Mario Enrique Villarreal de 64 años desaparecido desde el 26 de noviembre cuando fue visto por última vez.



Sin embargo, la fuente señaló que se desconoce el día que llegará el antropólogo forense debido a la agenda que atiende de hechos registrados en todo el país.



Se conoció además que el Ministerio Público no ha citado a los familiares del taxista para realizar la diligencia de reconocimiento y certificar si la ropa que fue encontrada en el cadáver es la misma que llevaba Villarreal el día de su desaparición.



El sábado 18 de diciembre fue ubicado el cuerpo de una persona de generales desconocidas en avanzado estado de descomposición en medio de unos cañaverales en la comunidad de Jarking en el distrito de Alanje.



Al lugar se trasladaron unidades de la Dirección de Investigación (DIJ) y del Ministerio Público quienes efectuaron la diligencia del levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado a la morgue judicial.



La Policía Nacional no descartó que se trate del taxista y recordó que por la desaparición de esta persona hay cuatro ciudadanos detenidos, por los presuntos delitos de privación de libertad y contra el Patrimonio Económico en la modalidad de robo agravado.

Versión impresa

VEA TAMBIÉN: Detienen a varias personas en diversos operativos policiales en Arraiján



Tres de los aprehendidos son del distrito de Alanje, mientras que un cuarto reside en el distrito de David.



Las aprehensiones se llevaron a cabo mediante operativos de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.



El viernes 3 de diciembre se ubicó en el distrito de Alanje el taxi que conducía Mario Enrique Villarreal para el 26 de noviembre cuando fue visto por última vez.



El taxi no tenía los números visibles en la puerta y tampoco la placa de circulación confirmando que se trata del auto del ciudadano de 64 años desaparecido.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!