Autoridades de salud firman acuerdo con la cacica de la comarca Ngäbe Buglé sobre la aplicación de la vacuna contra la covid-19

Los miembros de la comarca Ngäbe Buglé lograron firmar un acuerdo de estado con las autoridades de salud sobre la aplicación de la vacuna contra la covid-19.

El acuerdo se dio entre Elena Cruz Guerra, cacica general; Ivette Berrío, ministra de Salud encargada, y Maruja de Villalobos, titular de Educación.

El documento, explica que la cacica general representa al pueblo Ngäbe Buglé, de conformidad con la Ley 10 del 7 de marzo de 1997 y la Carta Orgánica de la comarca que la reglamenta.

El acuerdo establece que la vacuna contra la covid-19 es de carácter voluntario y que en los centros escolares de la comarca Ngäbe Buglé solamente serán vacunados los niños que estén en compañía de uno de los padres o el acudiente, y se mantiene la implementación de las medidas de bioseguridad en las aulas de clases.

Las partes acuerdan que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (que incluye las vacunas para la prevención de todas las enfermedades), se mantiene de manera regular en los centros educativos del país.

También destaca que por motivo de la pandemia de la covid-19, el Gobierno Nacional ha adquirido y puesto a disposición de toda la población del país la vacuna contra el SARS-CoV-2 y mediante el Decreto Ejecutivo No. 868 del 27 de octubre de 2021 se aprueba el Plan de Vacunación contra el virus que es de carácter voluntario.

La vacuna contra el SARS-CoV-2 se ha aplicado de forma voluntaria a la población en edad adulta y a menores de edad con el consentimiento de sus padres.

Las partes firmantes de este acuerdo tienen el mayor interés en la salud y el bienestar de los niños y de la población Ngäbe Buglé, en el respeto a su cultura y costumbres.

Finalizado el acuerdo, la Cacica Elena Cruz Guerra envío un mensaje a la población Ngäbe, sentenciando que la vacuna no es obligatoria y el que quiera vacunarse es libre de hacerlo y el que no quiere está en su derecho, ningún estudiante será vacunado si su padre o acudiente no lo autorice.

Por su parte, la ministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que el acuerdo se firmó con la Cacica, ya que es quien representa al pueblo Ngäbe y fue escogida por votación.

La firma del acuerdo se realizó durante un acto en los terrenos de la Feria Internacional de David, y el presidente de la república, Laurentino Cortizo, fue el testigo.

