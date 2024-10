Completan en un 99% el esquema de vacunación contra el sarampión en Chiriquí

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Chiriquí precisaron que han aplicado más de 200 mil dosis contra el sarampión a niños, con lo cual ha completado el 99% de la meta. .

Marisela Arjona coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), del Minsa en esta provincia, precisó que se ha logrado un apoyo importante de la comunidad que ha llevado a vacunar a sus hijos para combatir esta enfermedad.

Desde el 1 de octubre, los funcionarios de salaud realizan recorridos en los distritos de David, Boquete, Bugaba, Tierras Altas, Alanje y San Félix.

En estos puntos "se ha trabajado arduamente para alcanzar la cobertura deseada y aunque en el país no hay casos, por ser un punto de tránsito debemos aumentar las coberturas"

Arjona indicó que "el sarampión no es una simple enfermedad que sólo produce sarpullido, pues esta puede derivar en otras complicaciones como meningitis y neumonías, por ende puede causar la muerte, aunque desde 1995 no tenemos casos pero no se descarta que pueda retornar".

La funcionaria expresó su preocupación porque muchos padres han restado importancia a las vacunas rechazando no solo la del covid- 19 sino también otras dosis que históricamente se han aplicado y que han proporcionado protección o hasta erradicado algunas enfermedades.

Arjona recordó además que es importante mantener al día el esquema de vacunación que consta de al menos 24 vacunas.

Reitera el llamado a padres para permitir que sus hijos sean inmunizados y les recuerdan además que la campaña de vacunación contra esta enfermnedad culmina el próximo 31 de octubre..

