Diógenes Galván decide continuar como alcalde de Colón

Acompañado de su familia en su casa en la provincia, el recién alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, anunció que decidirá continuar al frente de dicho cargo.

"Hemos decidido continuar al frente de la decisión que ha tomado la voluntad del pueblo colonense en su mayoría, más de 35 mil personas que dijeron: vamos a darle la oportunidad para que usted sea la herramienta que Dios ha puesto para echar adelante Colón. La decisión es continuar, pese a todos los sacrificios que tenemos que hacer. Vamos a ir a nuestra toma de posesión.", expresó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Galván surgió luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en fallo con fecha del 18 de junio del 2024, declaró que son inconstitucionales dos párrafos de la Ley 376 del 31 de marzo del 2023, que modificó la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y que se refiere a los sueldos que devengan los representantes de corregimientos y sus suplentes electos, así como a los alcaldes y vicealcaldes electos.

El caso surgió luego de que Galván, una vez elegido en las elecciones generales, dijo que rechazaría el sueldo de alcalde de Colón de $10 mil y optaría por mantenerse con su sueldo de práctico en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de $17, 968.28, una decisión que provocó que los abogados Roberto Ruiz Díaz y Ernesto Cedeño, presentaran demandas de inconstitucionalidades "por separado, las que posteriormente fueron acumuladas por concurrir los requisitos procesales", de acuerdo con el Órgano Judicial.

"Buscaron la oportunidad de tratar de mermarme, golpeando nuestras finanzas y saben que iban a golpear directamente a mi familia, a tres cuatro días de tomar el cargo como alcalde. Usaron la Corte para ensañarse con un hombre, con una persona. Es vergonzoso que en este país, con tantas situaciones que estamos esperando por parte de la CSJ que sean resueltas: temas de corrupción... y tienen años que no ocurren", expresó Galván, refiriéndose a la rápida respuesta de la CSJ.

Galván, quien es piloto del Canal de profesión, había mencionado en su momento que se había planteado su gestión así (de mantener el sueldo de la ACP) porque no podía desmejorar la calidad de vida de su familia y al respecto, expresó que "la familia es lo más importante y hay quienes no entienden eso y se pierden en otros argumentos", para luego mencionar una lista de frases que recogió de la conversación con su familia sobre si continuaba o no como alcalde.

De hecho, su esposa aprovechó el momento y envió un mensaje "a todas las personas que creyeron en el proyecto" de su esposo, asegurando que "van a venir cosas peores", pero ellos son una familia que se rige "bajo la voluntad de Dios".

Galván envió además un mensaje a los jóvenes, asegurando que él, "contra todo pronóstico" prosperó, mientras que enseñaba una imagen del lugar donde creció en la provincia.

"Habrá gente con mucho poder económico para golpearnos, eso va a ocurrir. No dejen que nada los merme frente a sus propósitos", añadió.

