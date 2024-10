El Ministerio Público inicia las investigaciones sobre la muerte del niño de dos años en Renacimiento

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado las investigaciones, tras el fallecimiento el fin de semana de un menor de dos años, cuyos padres lo llevaron a un centro de salud en Renacimiento

El director regional de salud de la provincia de Chiriquí, Federico Alberto Pérez, explicó a los medios de comunicación que el informe que maneja es que el bebé de dos años llegó sin signos vitales al centro de salud de Renacimiento y están a la espera del informe de la necropsia que solicitó el Ministerio Público.

Pérez destacó que por ley le corresponderá a los expertos del Ministerio Público determinar la causa exacta de la muerte de este infante.

Destacó que el pequeno de dos años no contaba con ninguna vacuna, ni con los controles de nacimiento, y además se conoció que los padres no tenían documentación de la criatura, pues no había sido registrada.

La madre mencionó que su hijo no respiraba y agregó que tenía dos días de estar enfermo, y que no había recibido atención médica porque viajaban desde la comunidad de Münuni 3, en el corregimiento de Kankintú, Comarca Ngäbe-Buglé para cruzar a las labores agrícolas en Costa Rica.

Los padres solo se limitaron a mencionar algunos de los síntomas que tuvo el infante a lo largo del viaje todos ellos relacionados a un fuerte cuadro respiratorio.

Federico Pérez, director regional de salud, precisó que es necesario que los padres de familia estén muy atentos a los cuadros gripales que puedan presentar los pequeños con el fin de eviatr males mayores.

El funcionario le recomendó a los miembros de la Comarca Ngäbe Buglé que migran todos los años desde las montañas en busca de una plaza de trabajo que no esperen hasta el último momento para llevar a sus hijos a un centro de salud a recibir atención médicaa los controles médicos o si tienen algún síntoma buscar ayuda inmediatamente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!