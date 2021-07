En el distrito de Bugaba decomisan 455 ramos de pixbae presuntamente de contrabando

La dirección regional de Aduanas en la provincia de Chiriquí, confirmó este jueves que se decomisaron 455 ramos de pixbae presuntamente de contrabando en el corregimiento de Aserrío en el distrito de Bugaba.



Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la zona occidental realizaron el allanamiento en una residencia en el corregimiento antes mencionado.



El operativo se llevó a cabo después que se recibiera información que indicaba que en ese lugar se almacenaba pixbae presuntamente procedente de Costa Rica.



Las primeras investigaciones realizadas por Aduanas indican que el dueño de la residencia no tiene producción del rubro y tampoco cuenda con documentación que acredite que el producto es nacional.



El pixbae que se decomisó en la diligencia se mantiene en los depósitos de Aduanas ubicados en la ciudad de David mientras dure la investigación y se pueda determinar si el producto es de contrabando o no.



El departamento de asesoría legal mantiene abierto el proceso de investigación, allí el ciudadano al que se le decomisó el producto deberá presentar las pruebas necesarias que demuestren que el producto es nacional.



Hasta el momento no se ha definido el valor económico del producto decomisado al ciudadano de nacionalidad panameña quien reside en el distrito de Bugaba.



En lo que va del año también han decomisado otros productos agropecuarios que presuntamente ingresaron al territorio panameño procedente de Costa Rica.

