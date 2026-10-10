La Alcaldía de Tonosí comunicó a primeras horas de la mañana de este sábado que el acceso vial a ese distrito sigue interrumpido en dos puntos y solo se es posible acceder por Macaracas.

Las autoridades del distrito solicitaron a los conductores que se dirigen a esa localidad que lo hagan con extrema precaución.

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Actualizaron que todavía Tonosí sigue sin electricidad ni agua potable y existe escasez de alimentos e insumos.

También, revelaron que hay varias comunidades del distrito que permanecen incomunicadas, mientras que el hospital rural de la zona continúa operando dentro de sus capacidades.

Por el momento, las autoridades avisaron que lo que se está necesitando con prioridad son:

Agua embotellada

Alimentos enlatados y secos

Pañales para bebés y adultos

Leche

Insumos de salud y medicamentos.

El comunicado es firmado por el alcalde Aníbal Domínguez, quien agregó que se encuentra coordinando con alcaldes vecinos para que puedan llevar insumos en sus centros de acopio.