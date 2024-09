Lío en la Alcaldía de Arraiján no termina: siguen las diferencias

Desde que Stefany Peñalba asumió su cargo como alcaldesa del distrito de Arraiján en julio pasado, la entidad ha estado bajo el foco público por una serie de diferencias entre excolaboradores, representantes de corregimiento y la actual administración, las cuales han requerido incluso intervención de la Policía Nacional.

Protestas, agresiones e intercambios de palabras entre las autoridades han sido la característica de las reuniones del concejo, que parecen no terminar. La representante de Burunga, Lohannyz Gaitán, durante su intervención, expresó disconformidad con la situación que viven en el Consejo Municipal de Arraiján, asegurando que "así no se puede trabajar".

"No se puede gobernar a través de redes sociales, la gobernanza es en las calles. Yo no estoy en contra ni a favor de nadie y mi posición ha sido clara, pero aquí hay que trabajar...Así no podemos seguir. Se va a satanizar la cortesía de sala, que tampoco es bueno...O se busca la mediación, porque aquí nadie es más que nadie", detalló.

Y es que, de acuerdo con excolaboradores molestos y algunos representantes, las diferencias surgen por "la actitud" de Peñalba, sin embargo, esta última dejó claro que quienes van a protestar, "usan la figura de cortesía de sala para generar violencia", ya que ellos siempre apuestan al diálogo.

En su momento, Peñalba aseguró a través de su cuenta de X que todo se trata de "un atentado a nuestra administración".

LEA TAMBIÉN: Alcaldesa sobre pleito en Arraiján: 'Han orquestado un atentado a nuestra administración'

La última situación en el municipio caló tanto, que el Concejo Municipal de Arraiján convocó a una conferencia de prensa donde explicó que existen dos temas en debate: el pago de quincenas y décimos adeudados a los exfuncionarios, y el pago de funcionamiento de las juntas comunales, exigido por los concejales, el cual aseguran, tiene un mes de retraso y no ha sido entregado, porque la alcaldesa Peñalba "ordena que sólo ella puede entregarlos".

"Esta actitud, por parte de quien administra el municipio pudiera estar cayendo en abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por ende, pedimos al procurador que investigue las irregularidades y haga auditorías. No es posible que todos los martes se reporten más de 2 millones en las arcas municiplaes y no se paga a tiempo a nadie", detalló uno de los representantes del concejo.

Peñalba ha emitido detalles de la situación constantemente a través de su cuenta de X; el último fueron cifras donde aseguró que "diariamente perdemos más de 30k en recaudación por culpa de los exfuncionarios. Los cierres lesiona nuestra recaudación y el pagos de sus prestaciones. Por ejemplo: viernes 30/8: $38,778.32, sábado 31/8: $31,569.40, lunes 2/9: $8,227.93, martes 3/9: $4,114.35 ¡Déjennos trabajar!", escribió.