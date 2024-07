Recurren a la Asamblea para construcción de nuevo acueducto en Barú

El diputado Osman Gómez, del circuito 4-2 del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, apeló este 1 de julio a la Asamblea Nacional, donde ocupa formalmente su curul, para la construcción de un nuevo acueducto en Barú.

Específicamente, Gómez, durante su votación, le pidió su "ayuda" al diputado del circuito 4-1 (David) por el partido Realizando Metas, Jamis Acosta, quien resultó elegido como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional este lunes.

"No es usual que cuando estemos en la escogencia de la directiva hagamos una larga participación, mi experiencia indica que hay que ser breve, pero como esta Asamblea es un foro político por excelencia, yo quiero dar mi voto a un hombre de mi tierra chiricana, que le voy a pedir aquí en este foro democrático que en mi circuito, que me ha elegido por quinta vez, también tienen derecho a tener mejores oportunidades y proyectos, y le voy a pedir ante el público que me ayude a que en mi circuito podamos tomar agua potable y agua buena para la población", expresó durante su intervención.

Gómez expresó que le daría su voto, "porque necesitamos un nuevo acueducto", condicionando su elección, pues, dijo que espera que Acosta pueda presentar estas inquietudes ante el Ejecutivo.

Y es que, los residentes de El Progreso, las fincas bananeras y otras comunidades del distrito de Barú han asegurado que están cansados de vivir sin el suministro de agua potable, pues se quedan sin el servicio de forma constante.

De acuerdo con los propios residentes, se ha hecho la solicitud al Gobierno para que se construya una planta potabilizadora en el lugar que pueda suministrar el servicio, ya que la planta de Paso Canoas no los está abasteciendo y tampoco son abastecidos con carros cisternas.

En agosto de 2017 el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), dio a conocer que "adelanta estudios para realizar las mejoras y ampliación de los sistemas de agua potable en el distrito de Barú", un estudio que contemplaba el desarrollo, análisis hidráulico, diseño, estudio de factibilidad técnica y económica que determine la mejor alternativa de solución integral donde se garantizaría un funcionamiento eficiente dentro del horizonte de planificación a 30 años, para el abastecimiento a diferentes comunidades, sin embargo, no se han conocidos novedades del proyecto.