Se inicia torneo de fútbol juvenil en el distrito Omar Torrijos Herrera de Colón

Con la presencia de Blas Pérez, Enrique Baloy, jugadores mundialistas de la selección nacional de fútbol y el ex arquero Hermes Ortega de la sub 17, se dio inicio al torneo Estrellas de Colón, en el distrito Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón.

Este tipo de proyecto es liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, donde se busca mantener a la juventud colonense alejada de los riesgos sociales.

El director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega Benitez, dijo que la entidad es el patrocinador del torneo en la parte logística y preparación técnica de los participantes.

Durante el evento, Blas Pérez y Enrique Baloy tuvieron una conversación con los técnicos y participantes de las diferentes comunidades del distrito Omar Torrijos Herrera.

Por otro lado, las Unidades Especializadas en Niñez y Adolescencia y las Unidades de Acción Integral brindaron charlas preventivas a todos los presentes.

De igual forma, se entregaron implementos de bioseguridad y deportivos a los equipos que conforman la sub 9, sub 11 y sub 13 de este distrito.

Entre otras actividades, las unidades de Seguridad Ciudadana celebraron el cumpleaños de ocho niños de la comunidad de Coclesito, además todos los niños y niñas que se encontraban en la actividad recibieron regalos, quienes disfrutaron al máximo junto al payasito Pompin.

La actividad también contó con la participación de los Hermanos Valdez y el grupo de trovadores del Senafront, quienes amenizaron la actividad.

Por otra parte, el director general del Senafront, Oriel Ortega, entregó al alcalde Eulalio Yangüés, una estatuilla, la cual representa al policía protegiendo a la niñez, entregada en honor al distrito y a la Casa Museo Omar Torrijos Herrera.

Se espera que el evento deportivo cuente con todo el apoyo de la ciudadanía en favor de los niños y jóvenes que participan del Torneo de Estrellas, quienes darán lo mejor de sí.

