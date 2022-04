Siguen llegando personas en situación de calle al centro San Juan Pablo II

Un síntoma social que, a juicio de algunos, se está volviendo invisible. Cada vez, son más las personas en situación de calle que llegan a los centros enfocados en tal fin, para recibir una ayuda. Así lo dio a conocer el Centro de orientación y atención integral San Juan Pablo II con sedes en La Chorrera y Panamá.

"Un problema social en crecimiento, los habitantes de calle. Cada día aumenta la asistencia de ellos a nuestros centros de Panamá y La Chorrera. Urgente invertir en prevención..." detalló el centro en su red social.

Respetuosamente informamos que nuestro Albergue es para recibir personas sin hogar, que no tengan pensión u otro beneficio económico y que sean usuarios de drogas.

El centro aprovechó el medio para, “respetuosamente” informar que su albergue es para recibir personas sin hogar, que no tengan pensión u otro beneficio económico y que sean usuarios de drogas, por lo que agradecieron las llamadas, pero no reciben a los adultos mayores. “Cuídenlos en casa, no los abandonen”, detallaron.

En imágenes compartidas por el centro se puede ver a hombres y mujeres en fila esperando ayuda, por lo que también el centro recordó la existencia de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), un organismo técnico y administrativo del Estado para el estudio de los mecanismos tendientes a la prevención de las actividades ilícitas relacionadas con droga y para la rehabilitación de estas conductas. Fue creado mediante la Ley 23 del 30 de julio de 1986, por la cual se reforman algunos artículos del código penal y el código judicial y se adoptan otras disposiciones especiales sobre delitos relacionados con drogas para su prevención y rehabilitación.

"¿Conoce usted que en Panamá existe la Conapred? Que tiene millones de dólares incautados al narcotrafico, y que el 30% de ese dinero debe ser usado para prevención y tratamiento en temas de abuso de drogas. Que ellos tienen siete años que están dormidos? ¿Que ONG como los amigos de Cruz Blanca y algunas iglesias cristianas evangélicas esperan el desembolso para trabajar con jóvenes los programas de prevención? Lamentablemente seguirán los vídeos, fiestas,consumo, desenfreno en nuestra juventud, despierta gobierno", detallaron en su red social @SJuanPabloII_

Tras el comentario, la vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana escribió que "hay un tema con esos fondos", que estaba siendo analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Ojalá @PGN_PANAMA (Ministerio Público), @MIDESPma (Ministerio de Desarrollo Social) y @asambleapa (Asamblea Nacional) puedan avanzar en este asunto", agregó.

Otros casos

El centro también dio a conocer que durante un recorrido nocturno encontraron a niñas de 13 a 15 años en el ejercicio del trabajo sexual, por lo que se reunieron con la Policía de Menores y Comunitaria para ver la situación.

"No es necesario un operativo en el área, ellas la podemos reunir en nuestro centro y ofrecer alternativas", destacaron.

Durante el tiempo más caótico de la pandemia, el centro recibió a varias personas que quedaron si hogar y recibieron donaciones de ropa y enseres para apoyarlos.