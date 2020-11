Festividades

Las efemérides patrias nos toman este año en medio de la peor pandemia de los últimos cien años. Los estragos de la COVID-19 hacen mella en todos los estratos de la vida nacional, con efectos aún incalculables.

Fervor

Sin embargo, el entusiasmo y el amor a la patria deben estar presentes ahora más que nunca. El hecho de que no haya desfiles o dianas no significa que el país no esté unido en su misión de construir un mejor futuro.

Labor

Todos los días se hace patria. Nuestro comportamiento individual y colectivo en medio de la pandemia es fundamental. A la patria se le demuestra el amor cuidándola y ahora todos tenemos la obligación de hacerlo.