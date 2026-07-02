Colombia y Ghana no tienen margen de error

El entrenador de la selección de Ghana, Carlos Queiroz, destacó que el duelo que su equipo disputará ante Colombia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo no tendrá margen para cometer errores y apuntó que la presión en un juego así no es un problema sino un privilegio

Así lo dijo este jueves en una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio de la ciudad de Kansas City, donde los sudamericanos y los africanos se pondrán cara a cara este viernes (hoy a las 8:30 p.m. hora panameña).

Sobre el partido, Queiroz apuntó que Ghana debe respetar su estilo y buscar "los puntos más flacos" de Colombia. "No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta", sentenció.

Más allá de esto, dijo que espera "un gran partido" en el que no habrá que especular y señaló que es un privilegio jugar contra los "grandísimos" jugadores que tiene Colombia.