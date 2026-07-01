Inmovilizarán carros que obstruyan pasos peatonales
- Francisco Paz
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- fpaz@epasa.com
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- @franpazate76
Comenzó a regir acuerdo que regula la colocación de aparatos que inmovilizan vehículos que estén mal estacionados.
Desde este miércoles, comenzó a regir el Acuerdo No.184 del Consejo Municipal de Panamá que regula la inmovilización de vehículos que obstruyan o dañen servidumbres públicas, aceras, vías municipales, áreas verdes y demás espacios de dominio público municipal.
La colocación de un dispositivo de inmovilización vehicular se aplicará a aquellos vehículos que impidan total o parcialmente el paso peatonal; obliguen al peatón a utilizar o andar sobre la calzada de rodadura; interrumpan vías o accesos destinados para persona con discapacidad; u ocupen rampas, cruces peatonales, franjas podotáctiles, isletas, áreas verdes o accesos a espacios públicos o elementos de infraestructura destinados al uso público.
La remoción del dispositivo de inmovilización vehicular generará una tasa por servicio administrativo de 75 dólares, que no constituye multa ni sanción.
Por consiguiente, no impedirá ni limitará la actuación de la Autoridad del Tránsito respecto de infracciones de tránsito que pudieran configurarse, simultáneamente.
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