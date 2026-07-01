Miviot evalúa caso por caso, soluciones para damnificados

"No hay viviendas disponibles para soluciones inmediatas", fue la respuesta del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované Castillo, a la interrogante sobre el devenir de las familias damnificadas del incendio del pasado domingo en San Felipe.

El titular explicó que eso tiene un trámite y en estos momentos están atendiéndolos en el gimnasio donde están albergados, para tratar de ver su solución.

La situación es diversa porque existen personas que no tienen capacidad para pagar por una unidad residencial.

Jované dijo que hay muchas cosas por revisar con relación a las condiciones socioeconómicas de estas familias, sin embargo, la función primordial del Miviot es tener los recursos necesarios para poder atender a cada una de las familias necesitadas.

Recientemente, el Miviot entregó 600 apartamentos de la segunda fase de Altos de los Lagos, en Colón y, en Panamá Oeste, se entregaron 96 soluciones en Chame y Veracruz.

Hoteles

Con relación a la reubicación temporal de los damnificados en hoteles, el ministro de Vivienda dijo que no está seguro si esa será la primera opción, ya que los casos se están revisando.

"En caso de que no podamos resolverles las soluciones de vivienda, entonces, temporalmente, será en un hotel", planteó.'

81

personas quedaron damnificadas por el incendio registrado en Calle 12, corregimiento de San Felipe. 5

días, contando el jueves, tienen estas personas de estar en el gimnasio José 'Beto' Remón.

Los damnificados, unas 81 personas, están albergadas en el gimnasio José 'Beto' Remón, estructura construida para la práctica de Voleibol, que está ubicado en Calidonia, contiguo a la piscina Adán Gordón.

Las personas afectadas por el siniestro están preocupadas por su futuro y piden que no las engañen, en cuanto a las soluciones habitacionales que ellos requieren.

Están recibiendo asistencia del Municipio de Panamá y la junta comunal de San Felipe.

El incendio se registró en los primeros minutos del domingo, lo que sorprendió a los residentes del viejo caserón que lo perdieron todo.