Arranca la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste

Con el inicio de las labores de limpieza de alcantarillas, sistemas de drenajes y trabajos de parcheo superficial, el Ministerio de Obras Públicas (Mop) puso en marcha las acciones preliminares del Proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO). El arranque de estas obras fue supervisado mediante una inspección de campo encabezada por el ministro de la cartera, José Luis Andrade Alegre.

Estas primeras intervenciones técnico-operativas se ejecutan tras la firma oficial del Acta de Puesta a Disposición de la infraestructura al contratista APP Vías del Istmo, S.A. Mediante este acto administrativo, el Mop formalizó la entrega del corredor vial y autorizó el desarrollo de las actividades contempladas dentro de la etapa de preconstrucción.

El macroproyecto, diseñado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), contempla una intervención integral de aproximadamente 192 kilómetros de vía, con un trazado que se extiende desde Loma Campana, en la provincia de Panamá Oeste, hasta la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Al incorporar un esquema de largo plazo, el contrato asegura de forma continua las fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, garantizando mayores niveles de seguridad vial, conectividad y eficiencia.

Impacto Socioeconómico e Infraestructura Tecnológica

Durante la ejecución del proyecto se estima la generación de más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, impulsando significativamente el dinamismo comercial y el desarrollo económico de las comunidades vulnerables y productivas ubicadas a lo largo de todo el corredor logístico.

Entre las mejoras estructurales y tecnológicas integradas al plan de obra destacan:

Construcción de nuevos retornos en puntos de alta criticidad estratégica.

Modernización y actualización integral de la señalización vial.

Instalación de sistemas avanzados de videovigilancia y estaciones de pesaje dinámico para preservar la vida útil de la rodadura.

De manera simultánea, se iniciarán los componentes de gestión ambiental y social, la obtención de permisos correspondientes, la delimitación y liberación de requerimientos prediales, así como la implementación inmediata de sistemas tecnológicos de atención directa al usuario.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Con el despliegue de estos frentes de trabajo en campo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, avanza en la ejecución de uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del país, orientado de forma directa a potenciar la movilidad, dinamizar las actividades productivas y robustecer la conectividad terrestre interprovincial.