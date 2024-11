Cáncer colorrectal: Realizan estudio piloto para su prevención; ¿cómo puede participar?

El Hospital Santo Tomás y la Universidad de Panamá realizan un estudio que forma parte del programa piloto de prevención y detección temprana de cáncer de colorrectal.

De acuerdo con la doctora Rita Aguilar, investigadora principal y médico especialista en medicina interna, tras el aumento en la incidencia de este tipo de cáncer el objetivo de este estudio es generar los datos para brindar información a las autoridades de salud y a la población sobre métodos de detección y prevención temprana.

Aguilar, quien además es residente de gastroenterología y endoscopia digestiva en el Hospital Santo Tomás, explica que el cáncer colorrectal es actualmente el cuarto tipo de cáncer más frecuente en el país y existen los métodos para poder detectarlo e incluso evitarlo.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud, en 2022 se registraron 784 casos de cáncer de colon y 320 de recto. Los datos además indican que en 2018 la tasa de incidencia de cáncer de colon fue de 10.6, en 2019 10.6, en 2020 9.7, 2021 14.1 y 2022 17.8.

La especialista indica que este cáncer usualmente se desarrolla de unas lesiones premalignas llamadas pólipos que si se remueven a tiempo pueden evitar la posterior aparición, usualmente en un período de 8 a 10 años, de una secuencia adenoma-carcinoma, lesión que generalmente se convierte en un cáncer.

"No en todos los casos, pero un porcentaje alto entre 80 y 90%, presentaría esa secuencia de adenoma carcinoma. Los cánceres comunes como mama, próstata y cérvico uterino tienen programas de tamizaje, y ya debería haber tamizaje para cáncer de colon siendo común, prevenible, y la detección temprana hará que no se desarrolle", amplía.

Existen diferentes pruebas para la detección temprana del cáncer colorrectal como la colonoscopia, que permite tanto el diagnóstico como el tratamiento de lesiones con potencial pre canceroso.

Además existen pruebas no invasivas como la inmunohistoquímica fecal (FIT) que es un estudio que detecta sangre humana en las heces por medio de una reacción de antígenoanticuerpo, con una alta sensibilidad y especificidad.

Los especialistas recomiendan comenzar a hacerse pruebas de detección a partir de los 45 años especialmente si se tiene antecedentes familiares.

Para participar en el estudio

Los interesados en participar en el estudio deben cumplir con algunos requisitos: ser hombre o mujer entre 45 y 75 años, sin signos ni síntomas como anemia o sangrado, pérdidas de peso o cambios de hábitos en la defecación, no estar embarazada, no haber estado hospitalizado en los últimos 3 meses, no haberse realizado colonoscopia en los últimos 10 años, no tener historia de cáncer de colon en familiares de primer grado (madre, padre, hijos o hermanos).

Para participar puede comunicarse por: [email protected], 507 6525 3877, @detectacol.