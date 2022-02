Comunicadoras acusan al profesor Rafael Candanedo de acoso a través de redes sociales

La denuncia de acoso presentada por una joven periodista en contra del periodista Rafael Candanedo, fue motivo para que otras mujeres replicaran que también se han visto perjudicadas por la conducta del comunicador.

Versión impresa

Estefanía Cubillos Nova, colombiana radicada en Panamá y egresada de la escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, denunció el acoso que ha recibido de parte de Candanedo en redes sociales, llegando incluso a crear nuevas cuentas para tratar de comunicarse con ella, a pesar de que lo había eliminado de su lista de contactos.

“Estábamos en grupos de WhatsApp en común y después que sus mensajes dejaron de ser cordiales y se convirtieron en acoso, lo eliminé de mis redes y como ven, sigue insistiendo, incluso crea otras cuentas para enviarme la solicitud”, escribió Cubillos.

Su denuncia dio pie a que otra comunicadora social, de nombre Zule Kant, también afirmara que fue víctima del acoso del periodista.

“A mí también me acosó, algo me decía que no era a la única que le había pasado, se lo comenté a mis amigos y jefes. Yo pensé que era una persona respetable hasta que empezó a faltarme el respeto y lo bloquié de facebook”, escribió.

VEA TAMBIÉN: Cazadores de semillas: El proyecto que impulsa la reforestación en Azuero

Candanedo ofreció disculpas a la joven en sus redes sociales, sin embargo, no negó las acusaciones que esta realizó en su contra.

En la cadena de mensajes que provocó la denuncia de la periodista Cubillos, hay quienes reiteraron la actitud acosadora de Rafael Candanedo, lo que también ha sido denunciado en grupos de WhatsApp.

“Soy consciente de que el profesor Candanedo es una persona influyente en el mundo del periodismo en Panamá pero esto no debe seguir ocurriendo, justamente por eso”, fue otro de los comentarios de Cubillos.

Candanedo fue presidente del Consejo Nacional de Periodismo y, además, pertenece a la Academia Panameña de la Lengua.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!