COVID-19 estuvo cerca de acabar con la vida del influencer y humorista popular 'Beto' Castillo

El influencer Roberto “Beto” Castillo, conocido por sus concejos en videos un poco subido de tonos y hacer críticas sociales, reapareció en su Instagram ayer después de un mes porque estuvo confinado en su hogar tras contagiarse con el nuevo coronavirus.

“No he subido vídeos en un mes, pero es que estaba luchando con la misma parka (muerte), casi me voy. Es una de las enfermedades más horribles que he tenido en mi vida, esta enfermedad no es relajo, todo empieza como un simple resfriado y llega la duda si tienes la COVID-19 o no”.

"Beto" Castillo que apareció como casi siempre lo ha hecho mostrando solo el rostro y acostado en su cama, afirma que el dolor de cabeza es inhumano, “te sientes débil como si acabaras de salir de la playa y de repente en la noche te dan unos ataques de tos y te falta el aire; aveces es tan severo que sientes que te vas a morir porque no respiras como si tuvieras la cabeza bajo el agua, te estas ahogando en vida”.

“Esta enfermedad es horrible y eso que no me dio de modo crítico. Ya tengo mi carné de que se me fue la COVID-19 gracias a Dios, pero el coronavirus no se sabe si regresa, todavía no se ha confirmado si te da varias veces” aseguró el humorista panameño.

Roberto “Beto” Castillo, dijo que se quedó en cuarentena en su casa por pura moral, porque no hay forma de regular el comportamiento de los contagiados con el virus mortal. “Uno puede salir a la calle e infectar a más gente”. Criticó la actuación irresponsable de muchos positivos que dicen si a mi me lo pegaron, yo voy a pegarselo a otro. “Esto no es relajo, porque puedes contagiar a tus padres y familiares que pueden morir más adelante, por eso les pido que se queden en casa”.

El joven que es obeso, asegura que el coronavirus le dejó secuelas, porque no puede respirar producto de afectaciones en los pulmones, pero que el doctor le dijo que se va a recuperar totalmente del nuevo coronavirus con el tiempo. Pidió ayuda a un nutricionista porque quiere bajar de peso y vivir.

Roberto “Beto” Castillo dice que los índice de contagio son más altos de lo que las autoridades sanitarias panameñas e insiste en cuidarse y no salir de la casa si no es necesario para evitar más muertes por el coronavirus.

