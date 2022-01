Dra. Vacuna: 'Si tienen dudas consulten con su médico y no con Dr. Google o influencers'

La vacunación contra la covid-19 en niños de 5 a 11 años es un tema que va más allá de la protección individual al menor, explica la pediatra Ana Gabriela Lucas.

Si bien la mayoría de los niños cursa la infección por coronavirus de forma leve, con la inoculación también se resguarda a su entorno: padres, hermanos más pequeños, abuelos, maestros y personas vulnerables.

"La vacuna protege a su comunidad y a las personas con las que convive el niño. En la gran mayoría de los niños, el cuadro de covid-19 es leve, pero algunos niños pueden complicarse. La vacuna los protege de las complicaciones potenciales", puntualiza Lucas.

La médica recalca que los niños con enfermedades como obesidad, diabetes, asma, entre otras, están más expuestos, sin embargo, también han habido casos en los que menores saludables terminan en la Unidad de Cuidados Intensivos. En este último punto, los ingresos se asocian sobre todo a las complicaciones ocasionadas por el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, tras padecer la covid-19.

Con el inicio de la vacunación pediátrica en el horizonte, las interrogantes en torno al proceso han aflorado.

En este sentido, la especialista recuerda que la premisa que les atribuye a los niños un sistema inmunológico más robusto no es del todo cierta.

"No es lo mismo el sistema inmunológico de un neonato, que de un niño en edad escolar, que ya ha estado en contacto con cuadros respiratorios. El sistema inmunológico fuerte depende del niño, del cuadro infeccioso y del entorno. Esto no debe ser una razón para no vacunar a los niños", precisa la galena.'

60

mil dosis de vacunas pediátricas serán utilizadas para niños con enfermedades crónicas y aquellos inmunosuprimidos. 5

años es la edad mínima aprobada por el Gobierno para vacunarse contra la covid-19.

Información y confianza ante las dudas

En el escenario de cambio constante que traza el coronavirus, de igual forma surgen dudas que llevan a un segmento de la población a abstenerse de inocularse contra la covid-19.

Ante este panorama, la doctora Lucas recomienda hablar con su médico de confianza sobre las dudas que pueda tener.

"No tengan miedo, nos está llegando una herramienta fantástica, segura y eficaz. Si tienen dudas pregunten, pero no a Dr. Google o a un influencer. Hablen con su pediatra de cabecera o médico de confianza respecto a lo que les da miedo. Mi hija todavía no tiene cinco años, pero al día siguiente que los cumpla, la llevo a vacunar", agrega Lucas.

La experta, también conocida como la doctora vacunas, aconseja hablarles con la verdad a los niños y decirles que recibirán una vacuna. Tras la inmunización, es importante que se mantengan las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y uso de mascarilla.

Entre los efectos secundarios más comunes que pueden experimentar los niños una vez reciben la vacuna figuran dolor en el área de la aplicación, fiebre, enrojecimiento o escalofríos. Para tratar estos malestares, Lucas recomienda colocar un paño con agua fría en la zona y para bajar la fiebre usar medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, previa consulta.

No hay reportes de casos de miocarditis u otros efectos graves en niños, ni contraindicaciones.

Dosis y respuesta inmune

El doctor Eduardo Ortega-Barría, secretario de Senacyt, detalla que a los niños se les aplicará un volumen menor que a los adultos. La concentración es de 10 microgramos, en comparación a los 30 que recibe el resto de la población. Añade que los estudios indican que con esta cantidad se producen los títulos de anticuerpos necesarios.

En cuanto al lugar de aplicación, dijo que los niños de contextura más delgada podrían recibirla en el muslo y los otros, en el brazo.

"Estábamos esperando que vacunaran a un número importante de niños en otros países. Ya en Estados Unidos se han vacunado a nueve millones de niños. Hemos visto la información, discutido y lo que se ha visto es que los niños de 5 a 11 años tienen menos síntomas, tras la vacunación, que los de 12 años", subraya.

La vacunación pediátrica en niños comienza en Panamá el 7 de enero, con la aplicación a pacientes con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos.

El infectólogo Xavier Sáez-Llorens, a través de una guía del Hospital del Niño, menciona que la vacuna no interfiere de forma negativa con ningún tratamiento que esté recibiendo el menor.

Recalca que apenas el niño cumpla los cinco años, puede inocularse, sin importar si ya ha padecido la covid-19.

