Panamá
ETESA confirma estabilidad en la red de transmisión eléctrica tras el sismo de 7.5
- Redacción
- /
- nacion.pa@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
ETESA confirma estabilidad en la red de transmisión eléctrica tras el sismo. Inspecciones en el SIN no reportan incidentes a nivel nacional.
Noticias Relacionadas
-
Chapman se comunica con organismos financieros internacionales para que ayuden a afectados por el terremoto
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que la red de transmisión eléctrica nacional se mantiene estable y operativa tras el reciente evento sísmico registrado en el territorio panameño.
La entidad confirmó que se garantiza la continuidad del servicio de transmisión de energía a nivel nacional, al tiempo que se activaron los protocolos correspondientes para evaluar la infraestructura clave del país.
Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.
Inspección en el Sistema Interconectado Nacional
Posterior al movimiento telúrico, ETESA dio inicio a un proceso de verificación exhaustiva en todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN). El objetivo central de las inspecciones es validar la integridad estructural y operativa de las instalaciones y descartar cualquier incidente o avería asociada al temblor.
Asimismo, la empresa mantiene un monitoreo permanente y comunicación directa con las empresas generadoras y distribuidoras de energía del país. Esta coordinación interinstitucional busca dar seguimiento continuo a las condiciones del sistema para preservar la continuidad y confiabilidad del fluido eléctrico en todas las provincias.
COMUNICADO https://t.co/eLPaFTEmbI— ETESA (@Etesatransmite) October 9, 2026
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.