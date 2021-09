Expansión de la red móvil de Tigo Panamá llega a nuevos sitios

Ciento catorce (114) sitios ubicados en todo el país reciben por primera vez el servicio de internet móvil por parte de la compañía de telecomunicaciones, Tigo Panamá, que dio a conocer que al terminar este 2021 esperan sumar 200 sitios en total.

Versión impresa

Recientemente, la empresa habilitó los servicios de cobertura con mejoras en la provincia de Chiriquí, el sector bananero de la provincia de Bocas Del Toro y el sector industrial de la provincia del Coclé.

De acuerdo con Pablo Flores, gerente senior de Acceso Inalámbrico en Tigo Panamá, a finales del 2019 se identificó la necesidad de evolucionar la red para hacerla sostenible para el proceso de expansión, una fase conocida como “modernización” dentro de la empresa que empezó su ejecución en abril de 2020, y que consistió en mejorar el servicio a través de nuevos equipos para luego comenzar a activar la red móvil en nuevos lugares, siendo éste el proceso de expansión en el cual se encuentran actualmente.

“Es una inversión importante, vamos a poner más de 200 sitios nuevos, antenas nuevas en lugares donde no había señal en un alto porcentaje. Las 200 no son donde no había señal, pero un gran porcentaje de ellas, al menos el 50% de ellas”, recalcó Flores.

El proceso de expansión de la compañía ha sido “gratificante”, según Flores, porque han visto cómo ha impactado, por ejemplo, en la educación de cientos de niños que hoy logran conectarse a sus clases virtuales o cómo los negocios se refuerzan con la red móvil.

“El granito de arena es que unos niños se puedan conectar desde el portal de una terraza, con celulares escuchar sus clases y avanzar con su año escolar. Al final lo que se está dando es conectividad, que muchas veces serán momentos de conversar con alguien, educación, será poder hacer un trámite gubernamental, comercializar y generar ingreso...en resumen, es mejorar la vida de las personas, a través de nuestro trabajo”. agregó Flores.

Llegar a nuevos sitios en diferentes zonas del país no ha sido tarea fácil: se ha tenido que batallar con la geografía del lugar, con las restricciones al inicio de la pandemia y la logística y transporte hacia esas zonas.

Flores dijo que es la primera vez que se realiza una inversión de ese tipo en zonas tan alejadas del país, refiriéndose a la cifra de $250 millones que la compañía fijó para su agenda de inversión 2021-2022 para la red móvil y fija.