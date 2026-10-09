El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) actualizó la magnitud del sismo registrado al mediodía de este viernes y la ubicó en 7.5 en la escala de Richter.

Néstor Luque, director del IGC, dijo que pasadas las 6 de la tarde ya se han registrado 107 réplicas y las mismas se seguirán dando, ya que la tierra se está acomodando luego de la liberación de energía.

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Todas las réplicas se han generado cerca de donde se ubica el sistema de fallas Azuero-Soná, que el IGC atribuye como la causante del sismo de este viernes.

Hace un siglo en este sistema de fallas se regitró un sismo superior a 6 grados en la escala de Richter y desde ese entonces no liberaba tanta energía como hasta hoy.

La alerta de Tsunami ha casi desaparecido, reveló Luque, quien precisó que solo se mantiene en una isla al sur de Azuero.

El sismo de Bocas del Toro registrado en abril de 1991 fue de magnitud entre 7.4 y 7.7 grados, según varios medios consultados.

