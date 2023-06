Iglesia Evangélica se desvincula de boda masiva LGBTIQ+

La Alianza Evangélica de Panamá se pronunció ante el anunció de que una supuesta pastora evangélica casará, el sábado 1 de julio, a parejas del mismo sexo en el parque de Santa Ana.

A través de un comunicado, la alianza manifestó que dicha dama no pertenece a ninguna de las iglesias que forman parte de la Alianza Evangélica de Panamá, por tanto, no les consta que la referida y supuesta pastora cuente con la idoneidad requerida y mucho menos les consta, si la mujer mantiene o no, la autorización del Tribunal Electoral (TE) para realizar estas clases de ceremonias o matrimonios.

“En virtud de lo señalado, no vemos con buenos ojos, la celebración de dichos actos que riñen contra la moral, las buenas costumbres, los principios cristianos y la ley”, señalan en el comunicado.

Explicaron que desde el punto de vista legal, el acto anunciado riñe con las disposiciones legales y constitucionales que rigen en la República de Panamá.

Citaron el artículo 26 del Código de la Familia que señala que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común.

También, mencionaron el artículo 34 del Código de la Familia que indica que no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo.

Mientras que, el artículo 329 del Código Penal dice que cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer un delito, cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a cinco años.

La Alianza Evangélica de Panamá instó a las autoridades competentes y al Procurador General de la Nación, a que se tomen las medidas correspondientes a fin de que el acto señalado no se lleve a cabo.

Manifestaron que desde el punto de vista bíblico, la Palabra de Dios dice en Efesios 5:31 “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”.

De acuerdo con el grupo, desde la perspectiva bíblica el matrimonio que aprueba Dios es el que se efectúa entre un hombre y una mujer, y es el único matrimonio que avala la Alianza Evangélica de Panamá y que aprueba la ley panameña.

En virtud de lo señalado, rechazaron la celebración de cualquier acto o no, que se vaya a celebrar entre personas del mismo sexo, ya que atentan contra la moral, los valores y principios cristianos, la Constitución y la ley.

Por su parte, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) , informó que la señora Maricarmen Gutiérrez, supuesta pastora, no representa ni está ligada a ellos de ninguna manera.

La coalición aclaró que la señora Gutiérrez fue expulsada de la organización mediante nota formal el día 18 de noviembre de 2021 ya que su comportamiento no representa los valores de su colectiva y aprovechó su puesto como voluntaria para hacer uso indebido del nombre de CIMUF para su beneficio personal.

“Desde CIMUF reiteramos nuestro compromiso con la defensa del derecho al matrimonio civil igualitario, como figura legal que brinde protección a las familias homoparentales ya constituidas y a las parejas del mismo sexo”, indican en un comunicado.

