Instalan Comisión Nacional para el abordaje integral de las conductas de riesgo suicida

“El suicidio es un problema de Salud Pública de elevada relevancia que afecta a un significativo número de panameños y panameñas y amenaza en convertirse en una pandemia por su rápida expansión, representando en nuestro país la tercera causa de muerte para los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años”, destacó Luis Francisco Sucre, ministro de Salud.

Según estadísticas del Minsa, en la actualidad el suicidio representa una tasa de 3.1% por cada 100 mil habitantes en el país.

A nivel global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 800 mil personas se suicidan cada año, esto es una persona cada 40 segundos.

Ante este hecho, en Panamá se aprobó la Ley 174 de 2 de noviembre de 2020, que estable el marco jurídico para el abordaje de las conductas de riesgo suicida, la cual se encuentra en proceso.

Hoy se instaló la Comisión Nacional para el abordaje integral de las conductas de riesgo suicida, integrada por los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Gobierno, Seguridad Pública, Trabajo y Desarrollo Laboral y Economía y Finanzas.

También integran la Comisión, la Caja de Seguro Social, el Consejo de Rectores de Panamá, el Instituto de Salud Mental, Asociación Nacional de Psicólogos, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Nacional de Enfermeras, Sociedad Panameña de Psiquiatría, organizaciones no gubernamentales en materia de prevención de las conductas suicidas y el grupo organizado de usuarios de los servicios de Salud.

Mas de 40 mil consultas de apoyo psicológico se han ofrecido a través de las líneas 169 y 523-6800.

Juana Herrera, directora del Instituto de Salud Mental, dijo que “cuando existe un pensamiento constante de suicidio, de no seguir viviendo, tengo problemas, para qué seguir viviendo, son señales que manda el individuo, comienza a pedir disculpas, que no lo molesten, que no quiere ser una carga y el individuo comienza a aislarse o a regalar sus cosas, no se debe ser crítico sino empático, decirles no estás solo te quiero ayudar”.

Herrera destacó que los medios de comunicación han sido empáticos y han colaborado en la prevención del suicidio, han difundido alertas de cómo apoyar o donde recurrir ante este estado; lo importante es apoyar y guiar a estas personas a llamar a apersonarse a los Centros de Salud, queremos y podemos ayudarles y recordarles que el suicidio no es una opción.

