Laurentino Cortizo afirma que trabajo en equipo ha permitido avanzar en la lucha contra la pandemia de la covid-19

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que en ningún momento se ha sentido solo en la lucha contra la pandemia de la covid-19, porque ha tenido el apoyo de un equipo de trabajo comprometido y disciplinado, así como de la sociedad civil organizada.

“En ningún momento me he sentido solo en estos meses de pandemia, porque he sentido la participación y el trabajo de un equipo disciplinado, y eso es lo que ha hecho la diferencia en Panamá”, destacó el mandatario al cerrar la gira de trabajo comunitario en la provincia de Los Santos, que se extendió por más de nueve horas con la entrega de obras y beneficios para la región cuya inversión alcanzó los 27.2 millones de dólares.

"Tenemos un equipo comprometido y disciplinado”, reiteró el gobernante, y destacó que, gracias a esa decidida colaboración, Panamá ha tenido éxito en el programa de vacunación contra la covid-19, el Plan Panamá Solidario, el Plan CON Escuela y para atender la emergencia a causa de los huracanes Eta e Iota, el año pasado.

Cortizo mencionó que el trabajo en equipo ha permitido que, en Los Santos, a través del programa CON Escuelas, se hayan reparado 70 planteles para que los estudiantes retornen a las clases presenciales.

Destacó que el trabajo coordinado ha contribuido con el éxito del Programa Panamá Solidario, una ayuda social que ha beneficiado a más de 1.8 millones de panameños, y que ha recibido el reconocimiento de organismos internaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Esto no se hubiera logrado sin una comunidad organizada. Se ha avanzado porque hay un equipo comprometido. Se han enfrentado obstáculos, retos y adversidades. Nosotros, ¡sin ninguna duda, con el equipo que tenemos vamos a vencer!”, manifestó Cortizo.

Reconoció a la vez que ese esfuerzo conjunto no es solo del Gobierno Central, sino de las juntas técnicas, los gobiernos locales y de la sociedad civil organizada.

Sin el apoyo de la sociedad organizada, la provincia de Los Santos no hubiese alcanzado un 92% de su población vacunada contra la covid-19, dijo.

A pesar de las adversidades, añadió Cortizo, “no nos ha arrodillado la pandemia y así como unidos hemos combatido la pandemia, este país se va a recuperar”, tal como lo proyectan calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, que para este año estiman un crecimiento de entre el 10% y 12%.

Señalo que nunca pensó enfrentarse a un enemigo que acosa como la pandemia, pero confía en que, hombro a hombro, el país vencerá.

“Sigamos trabajando, unidos podemos tener diferencia, somos seres humanos, pero esas diferencias, después que dialoguemos, las vamos a resolver”, añadió.

Expresó que hay que seguir avanzando en la lucha contra la pandemia, porque no se ha ganado la batalla, y adelantó que en unas semanas alrededor del 70% de la población estará vacunada con dos dosis, pero todavía falta un camino por delante para derrotar a este enemigo, insistió.

“No tengo dudas de que la podemos resolver, y este país va a seguir siendo una luz en la región. Lo único que les pido es que sigamos trabajando duro, porque es un gran orgullo trabajar ayudando a la gente. Sigamos trabajando unidos, créanme que yo los necesito. Con el favor de Dios, esta batalla la vamos a ganar”, puntualizó el mandatario.

