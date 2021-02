Panamá

Más de 500 personas fueron retenidas por incumplir el toque de queda en las últimas 24 horas

No obstante, a partir del próximo seis de marzo el ministro de Salud Luis Francisco Sucre anunció que se levanta la cuarentena de los fines de semana y el toque de queda sigue de 4:00 a.m. a 10:00 p.m, pero las autoridades de salud apelan a que las personas cumplan las medidas y no bajen la guardia contra la covid-19.