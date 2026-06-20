Más de 1.100 motorizados multados en masivo operativo de tránsito

Más de 1.104 motociclistas fueron sancionados durante un masivo operativo a nivel nacional desplegado por la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó la entidad.

La ofensiva fue, según la Policía Nacional, diseñada para frenar el desorden vial, erradicar las carreras clandestinas y cerrarle el paso a la delincuencia, dejó un de conductores con boletas de infracción por violar flagrantemente el Reglamento de Tránsito.

Licencias retenidas y motos en grúa

Las autoridades aplicaron la ley con severidad durante las jornadas de fiscalización. Como resultado de las inspecciones, 48 motocicletas fueron removidas con grúa y sacadas de circulación, mientras que a 112 conductores se les retuvo la licencia de conducir de forma inmediata debido a la gravedad de sus faltas.

El desglose de las sanciones principales revela las infracciones más comunes detectadas en las vías:

100 multas por desatender de manera irresponsable las señales de tránsito.

83 motociclistas sancionados por circular sin una póliza de seguro vigente.

34 conductores multados por portar una licencia inadecuada para el tipo de vehículo.

33 sanciones a personas que transitaban de forma ilegal sin portar ningún tipo de documento de conducir.

Los operativos de control continuarán vigentes en todo el territorio con el objetivo de fiscalizar el estatus legal de los conductores y garantizar la seguridad vial en los puntos críticos del país.